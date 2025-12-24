مدبولي: تطوير المباني التاريخية في وسط البلد دون بيع أصول الدولة

كتب أحمد العش:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المباني الحكومية في منطقة وسط البلد تم حصرها بالكامل، وتم إخلاؤها استعدادًا لتطويرها، موضحًا أن هناك اهتمامًا من المستثمرين لاستغلال هذه المباني في أنشطة سياحية تساهم في توفير فرص عمل كبيرة للمواطنين.

وأضاف مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد الاجتماع الأسبوعي للحكومة، اليوم الأربعاء، أن الحكومة تلقت عروضًا متنوعة من القطاع الخاص، ويتم منح حقوق انتفاع بالمباني دون بيعها، إذ تظل ملكية المباني للدولة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تسعى لتشجيع أكبر عدد ممكن من المستثمرين على المشاركة في عملية تطوير هذه المباني، موضحًا أن عملية التطوير والإنفاق ستتم من قبل المستثمرين أنفسهم، دون تحمل الحكومة لتلك التكاليف، ومؤكدًا على أن الدولة لا تبيع أصولها وممتلكاتها بل تشجع على التعاون مع القطاع الخاص في هذا المجال.