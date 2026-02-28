"عدوان سافر".. الكويت تُصعّد دبلوماسيًا وتستدعي السفير الإيراني

أعلنت وزارة الخارجية الكويتية، استدعاء سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى البلاد، حيث تم إبلاغه بإدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للهجمات الإيرانية "الآثمة" التي استهدفت منشآت حيوية كويتية، واصفة ما حدث بـ "العدوان السافر" الذي يتطلب ردا حازما، في تحرك دبلوماسي عاجل.

بيان الخارجية الكويتية

شددت الخارجية الكويتية، في بيان عاجل، اليوم السبت، على "حق الكويت الكامل والأصيل" في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمنها وسيادتها وردع أي عدوان يمس سلامة أراضيها.

وفي رسالة تضامن إقليمية، أكدت الكويت أن "أمن دول مجلس التعاون الخليجي ككل لا يتجزأ"، مشددة على أن أي مساس بسيادة أو أمن أي دولة عضو في المجلس يمثل تهديدا مباشرا للأمن الجماعي للمنظومة الخليجية.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، كشفت وزارة الدفاع الكويتية، في بيان رسمي، عن وقوع إصابات في صفوف منتسبي القوات المسلحة إثر الهجوم الجوي الواسع الذي تعرضت له البلاد.

وأكد البيان إصابة 3 عسكريين جراء سقوط شظايا وصواريخ في "قاعدة علي السالم" الجوية، أثناء تصدي منظومات الدفاع الجوي لزخات من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة الإيرانية التي استهدفت المنشآت الحيوية.

تأتي هذه الاستهدافات كترجمة ميدانية لتهديدات طهران بتحويل القواعد الأمريكية في الخليج إلى "أهداف مشروعة" ردا على الهجوم الإسرائيلي الأمريكي الأخير؛ حيث لم تعد الضربات تقتصر على المواقع العسكرية فحسب، بل امتدت لتهز أمن العواصم الخليجية المستضيفة لهذه القواعد.

