قالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن مسؤول إسرائيلي كبير، إن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي قد قُتل وتم العثور على جثته.

وفي السياق ذاته، صرح رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بوجود أدلة متزايدة تشير إلى أن خامنئي لم يعد على قيد الحياة.

وأكد نتنياهو أن الضربات الإسرائيلية استهدفت موقع وجود المرشد الإيراني، وأسفرت عن مقتل شخصيات مهمة في النظام، مشددا على أن العملية العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة ستستمر مهما كلف الأمر.

وأوضح نتنياهو، أن الحرب الجارية ستقود إلى السلام، مشيرا إلى أنه لا ينبغي للنظام الإيراني أن يمتلك سلاحا نوويا.

وقال: "نحن نغير شكل الشرق الأوسط، ومخطط تدمير إسرائيل انتهى".

ووجه رئيس الوزراء الإسرائيلي رسالة للشعب الإيراني دعاه فيها لاستغلال الفرصة وإسقاط النظام الذي جعل حياتهم مريرة، بينما طالب الشعب الإسرائيلي بأن يكون صلبا خلال الأيام المقبلة لمواجهة التحديات الراهنة.

نفي رسمي بشأن مصير خامنئي

في المقابل، نفى المتحدث باسم الرئاسة الإيرانية إسماعيل بقائي الرواية الإسرائيلية، مؤكدا أن الرئيس مسعود بزشكيان والمرشد الأعلى "بصحة جيدة".

وجاءت تصريحات "بقائي" في إطار الرد على التكهنات المنتشرة.

وكانت إسرائيل قد أعلنت، في وقت سابق من يوم السبت، أنها قضت على العديد من كبار المسؤولين في إيران، دون تقديم أي تفاصيل أخرى بشأن هوياتهم.

