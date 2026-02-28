إعلان

نتنياهو: استهدفنا خامنئي ولدينا أدلة متزايدة على مقتله

كتب : محمود الطوخي

10:11 م 28/02/2026

نتنياهو

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن هناك أدلة متزايدة تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي "لم يعد على قيد الحياة".

نتنياهو يؤكد استهداف خامنئي وشخصيات إيرانية مهمة

وأكد نتنياهو، أن الضربات الإسرائيلية استهدفت موقع وجود خامنئي، إلى جانب قتل شخصيات مهمة في النظام الإيراني، في إطار العمليات الجارية، موضحا أن العملية التي تنفذها إسرائيل بالتعاون مع الولايات المتحدة ستستمر مهما كلف الأمر.

نتنياهو ومستقبل إيران والشرق الأوسط

شدد نتنياهو، على أن الحرب الجارية ستقود إلى السلام، مؤكدا أنه لا ينبغي للنظام الإيراني أن يمتلك سلاحا نوويا.

وأضاف: "نحن نغير شكل الشرق الأوسط، ومخطط تدمير إسرائيل انتهى".

دعوة نتنياهو للشعب الإيراني ورسالته للإسرائيليين

وجه نتنياهو دعوة مباشرة للشعب الإيراني، قائلا: "أدعوكم لاستغلال الفرصة وإسقاط النظام الذي جعل حياتكم مريرة".

وفي المقابل، طالب نتنياهو الشعب الإسرائيلي بأن يكون صلبا خلال الأيام المقبلة لمواجهة التحديات الراهنة.

من جانبه، قال المتحدث باسم الرئاسة الإيرانية إسماعيل بقائي، السبت، إن الرئيس مسعود بزشكيان والمرشد الأعلى علي خامنئي "بصحة جيدة".

وأكد بقائي في تصريحات لشبكة أن الرئيس الإيراني، مسعود بيزشكيان، والمرشد الأعلى، آية الله علي خامنئي، "بصحة جيدة"أيه بي سي نيوز".

وفي وقت سابق من اليوم، قالت إسرائيل إنها "قضت على العديد من كبار المسؤولين" في إيران، لكنها لم تقدم أي تفاصيل أخرى بشأن ذلك.

