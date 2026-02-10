إعلان

البابا تواضروس يفتتح سيمنار أديرة الراهبات بمصر والخارج

كتب : أحمد السعداوي

04:03 م 10/02/2026
    محاضرة قداسة البابا (3)
    محاضرة قداسة البابا (2)

افتتح قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مساء أمس الإثنين، سيمنار الرهبنة القبطية لأديرة الراهبات بمصر والخارج، والذي يُقام على مدار ستة أيام بمقر أكاديمية مار مرقس القبطية بمركز لوجوس بدير القديس الأنبا بيشوي، بوادي النطرون.

وجاءت محاضرة قداسة البابا الافتتاحية بعنوان "مقدمة في رسائل القديس أنطونيوس".

ويناقش السيمنار على مدار أيامه الستة، رسائل القديس أنطونيوس الكبير أب الرهبان، ويناقش كذلك وصايا رهبانية من خلال رسائل القديس بولس الرسول، وهي البتولية، الطاعة، الفقر الاختياري، المحبة الأخوية، الصبر والاحتمال.

وصلَّى قداسة البابا القداس الإلهي صباح اليوم في كنيسة "قانون الإيمان" بأكاديمية مار مرقس القبطية بمشاركة نيافة الأنبا دانيال والأنبا بولا أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر، ومقرر لجنة الرهبنة وشؤون الأديرة والراهبات المشاركات في السيمنار.

محاضرة قداسة البابا سيمنار أديرة الراهبات أكاديمية مار مرقس القبطية

