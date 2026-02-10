التنمية المحلية: غلق 152 محلًا غير مرخّص في حملات مفاجئة على 4 أحياء بالقاهرة

افتتح علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الثلاثاء، جناح منتجات وزارة الزراعة المخصص لسلع شهر رمضان المبارك بفرع "جملة ماركت" بمنطقة المريوطية بمحافظة الجيزة، في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز التعاون المشترك والمسؤولية المجتمعية، وتفعيلًا للشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة.

وأكد فاروق أن الوزارة تولي أهمية قصوى لإشراك القطاع الخاص في منظومة تحقيق الأمن الغذائي، لافتًا إلى أن ذلك يعد ضرورة وطنية تفرضها المسؤولية المجتمعية تجاه المواطن المصري، كما أن الدولة تؤمن بتكامل الجهود مع خبرات وإمكانات القطاع الخاص لضبط الأسواق وتوسيع قاعدة الاستفادة من المنتجات بأسعار مناسبة.

وأكد الوزير أن هذا التحرك يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تكاتف كل الجهات لتخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية؛ خصوصًا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، من خلال التوسع في المبادرات التي تضمن وصول السلع بأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية.



وشدد فاروق، خلال جولته التفقدية بالجناح، على ضرورة مراعاة الاستدامة والجودة في كل المعروضات، موجهًا المسؤولين بالقطاعات الإنتاجية والجهات المعنية بالوزارة، بضرورة ضخ المزيد من المنتجات بشكل مستمر؛ خصوصًا السلع الاستراتيجية، وعلى رأسها: اللحوم والدواجن؛ لضمان تلبية احتياجات المواطنين ببروتين عالي الجودة وبأسعار مخفضة، والخضر والفاكهة الطازجة؛ لضمان توافر كل مستلزمات الشهر الكريم في مكان واحد.

وأكد الوزير أن الوزارة لن تتهاون في الرقابة على جودة المنتجات المعروضة، وضمان استمرارية المعرض طوال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن الهدف ليس فقط توفير السلعة، بل توفيرها بجودة تليق بالمواطن المصري وبشكل مستدام.