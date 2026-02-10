تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزيرة البيئة، تقريرًا مشتركًا من لجنة المحال العامة والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة حول نتائج المرور الميداني الذي نفذته فرق الوزارة الأسبوع الأول من شهر فبراير الجاري على 4 أحياء بالقاهرة.

الحملات شملت أحياء: شرق مدينة نصر، غرب مدينة نصر، غرب القاهرة، والزاوية الحمراء، وذلك صباحًا ومساءً لمراجعة تراخيص المحال العامة وعدد من الملفات التي تمس حياة المواطنين يوميًا والوقوف على مستوى الأداء وتحقيق الانضباط وفرض سيادة القانون والتصدي لأي مظاهر سلبية.

وأوضح التقرير المشترك، الذي تلقته وزيرة التنمية المحلية من اللواء مجدي الأبرق، رئيس الأمانة الفنية ومقرر اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، والدكتور محمد علام، مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، أنه تم المرور على المراكز التكنولوجية بالأحياء المستهدفة بحضور رؤساء الأحياء وعدد من الإدارات المختصة، والاستماع إلى شكاوى المواطنين والعمل على حلها في الفور، مع متابعة سير العمل داخل المراكز التكنولوجية والانتهاء من المعاملات المتأخرة، والتأكيد على سرعة إنهاء ملفات التصالح وتراخيص المحال العامة.

وعقب ذلك، تم تنفيذ حملة موسعة بنطاق حي شرق مدينة نصر بحضور رئيس الحي ومسؤولي المحال العامة وسلامة الغذاء والإشغالات، حيث أسفرت عن غلق 42 من المحلات لمزاولة النشاط بدون ترخيص وبدون تقنين أوضاعهم القانونية، كما تم توجيه 60 من أصحاب المحال بالتوجه إلى سيارة المركز التكنولوجي المتنقل لتقديم المستندات المطلوبة وتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكام قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، كما تم رفع ومصادرة الإشغالات التي تعوق حركة المرور، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك في إطار الحفاظ على الانضباط وتحقيق السيولة المرورية.

وأشار التقرير الذي تلقته وزيرة التنمية المحلية، إلى أنه تم تنفيذ حملة موسعة بنطاق حي غرب مدينة نصر بصحبة رئيس الحي ومسؤولي المحال العامة وسلامة الغذاء والإشغالات، حيث أسفرت الحملة عن غلق 55 محلًا لمزاولة النشاط بدون ترخيص، وتم تقديم 42 محلًا لتقنين أوضاعهم القانونية من المحلات، كما تم توجيه باقي المحال بضرورة التوجه إلى سيارة المركز التكنولوجي المتنقل لتقديم المستندات المطلوبة وتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكام قانون المحال العامة.

وبين التقرير أنه تم تنفيذ حملة موسعة بنطاق حي غرب القاهرة بصحبة رئيس الحي ومسؤولي المحال العامة وسلامة الغذاء والإشغالات، حيث أسفرت الحملة عن غلق 34 محلًا لمزاولة النشاط بدون ترخيص وبدون تقنين أوضاعهم القانونية، كما تم توجيه باقي المحال بضرورة التوجه إلى سيارة المركز التكنولوجي المتنقل لتقديم المستندات المطلوبة وتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكام قانون المحال العامة، وتقدم 23 صاحب نشاط لتقنين أوضاعهم القانونية.

وفيما يخص المرور على حي الزاوية الحمراء، تم تنفيذ حملة موسعة بنطاق الحي بصحبة رئيس الحي ومسؤولي المحال العامة وسلامة الغذاء والإشغالات، حيث أسفرت الحملة عن غلق 21 محلًا لمزاولة النشاط بدون ترخيص وبدون تقنين أوضاعهم القانونية، كما تم توجيه باقي المحال بضرورة التوجه إلى سيارة المركز التكنولوجي المتنقل لتقديم المستندات المطلوبة وتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكام قانون المحال العامة، وتقدم 19 صاحب نشاط لتقنين أوضاعهم القانونية.

وفي السياق ذاته، تم رفع ومصادرة عدد من حالات الإشغالات التي تعوق حركة المرور والتعديات على الأرصفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك في إطار الحفاظ على الانضباط وتحقيق السيولة المرورية.