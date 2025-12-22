ما ترتيب مصر؟.. منصة أوبتا تحدد نسب التتويج بأمم أفريقيا لـ 5 منتخبات

مع انطلاق منافسات كأس الأمم الأفريقية، كشفت شبكة OPTA العالمية المتخصصة في الإحصائيات عن توقعاتها الخاصة بنسب فوز المنتخبات المشاركة باللقب القاري.

وأظهرت التوقعات تصدر منتخب المغرب قائمة المرشحين للتتويج بأمم أفريقيا، بينما جاء منتخب مصر في المركز الثاني كأحد أبرز المنافسين على اللقب الأفريقي.

ترتيب المنتخبات ونسب التتويج وفقًا لـ OPTA:

1- المغرب (19.1%)

2- مصر (12.4%)

3- السنغال (12.3%)

4- الجزائر (12.0%)

5- نيجيريا (7.3%)

ويستعد منتخب مصر اليوم الإثنين، لافتتاح مشواره في كأس الامم بمواجهة منتخب زيمبابوي في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة.