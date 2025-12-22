إعلان

بينها علاج للسرطان.. تحذيرات جديدة من أدوية مغشوشة ومجهولة المصدر

كتب : أحمد جمعة

11:52 ص 22/12/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    أدوية مغشوشة (4)
  • عرض 5 صورة
    أدوية مغشوشة (5)
  • عرض 5 صورة
    أدوية مغشوشة (3)
  • عرض 5 صورة
    أدوية مغشوشة (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصدرت هيئة الدواء المصرية، تحذيرات جديدة من أصناف دوائية "مغشوشة أو مجهولة المصدر" في الأسواق، مطالبة بوقف تداولها وسحبها.

وفي خطاب توعية، حذرت الهيئة من عبوات مجهولة المصدر من التشغيلة رقم "PDS8600" من دواء "IMBRUVICA CAPSULE 140 MG" الذي تنتجه شركة جونسون آند جونسون.

وأرجعت الهيئة سبب التحذير إلى احتمالية وجود عبوات مجهولة المصدر من الدواء طبقًا لإفادة الشركة، في الوقت الذي نشرت صورًا للتفرقة بين العبوات الأصلية من نفس التشغيلة والعبوات المغشوشة.

وقالت الهيئة إنه تظهر على العبوات المقلدة عبارة "Tutnhoutseweg" مكتوبة بشكل خاطئ وليس "Turnhoutseweg" كما هي مدونة على العبوة الأصلية.

و"إمبروفيكا" هو دواء يستخدم لعلاج البالغين المصابين بأنواع معينة من السرطان مثل: سرطان الغدد الليمفاوية، سرطان الدم المزمن.

كما أصدرت الهيئة تحذيرًا من تشغيلتين من دواء "Eltroxin"، الذي تنتجه شركة "أسبين"، وهما: "Eltroxin 100 mcg: 23A003"، و"Eltroxin 50 mcg: 24C001".

ويعود سبب التحذير لاحتمالية وجود عبوات مجهولة المصدر من الدواء طبًقا لإفادة شركة ابن سينا فارما المستوردة للمستحضر.

يستخدم الدواء لعلاج قصور الغدة الدرقية.

أكدت هيئة الدواء أن هذه التنبيهات خاصة بالتشغيلات الواردة في المنشورات فقط ولا تنطبق على تداول هذه المستحضرات بشكل عام.

دعت هيئة الدواء الصيدليات ومنافذ التوزيع إلى التوقف عن تداول التشغيلات المذكورة في المنشور.

وبالنسبة للمواطنين، ففي حالة الشك أو الحاجة إلى المزيد من الاستفسارات، يمكن التواصل مع الهيئة عبر الخط الساخن 15301 أو من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي (اضغط هنا)

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هيئة الدواء المصرية أدوية مغشوشة Tutnhoutseweg Eltroxin

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
22:00

زيمبابوي

مالي

- -
16:00

زامبيا

جنوب أفريقيا

- -
19:00

أنجـــــولا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"4 قنوات ببلاش".. كيفية مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي في أمم أفريقيا مجانا
لماذا أوصت "مفوضي الدولة" برفض طعن الزمالك بخصوص أرض أكتوبر؟
ثبات الحارس وثلاثي دفاعي.. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام زيمبابوي
منها الأهلي ومصر.. انخفاض مفاجئ في سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم بالبنوك
قمة تاريخية جديدة.. الذهب يقفز إلى مستوى قياسي خلال تعاملات اليوم
بينها مصر وزيمبابوي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة