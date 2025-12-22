بينها علاج للسرطان.. تحذيرات جديدة من أدوية مغشوشة ومجهولة المصدر

بروتوكول تعاون بين "الثقافة" و"التنمية الحضرية" لتنظيم فعاليات فنية بـ«تلال

أصدرت هيئة الدواء المصرية، تحذيرات جديدة من أصناف دوائية "مغشوشة أو مجهولة المصدر" في الأسواق، مطالبة بوقف تداولها وسحبها.

وفي خطاب توعية، حذرت الهيئة من عبوات مجهولة المصدر من التشغيلة رقم "PDS8600" من دواء "IMBRUVICA CAPSULE 140 MG" الذي تنتجه شركة جونسون آند جونسون.

وأرجعت الهيئة سبب التحذير إلى احتمالية وجود عبوات مجهولة المصدر من الدواء طبقًا لإفادة الشركة، في الوقت الذي نشرت صورًا للتفرقة بين العبوات الأصلية من نفس التشغيلة والعبوات المغشوشة.

وقالت الهيئة إنه تظهر على العبوات المقلدة عبارة "Tutnhoutseweg" مكتوبة بشكل خاطئ وليس "Turnhoutseweg" كما هي مدونة على العبوة الأصلية.

و"إمبروفيكا" هو دواء يستخدم لعلاج البالغين المصابين بأنواع معينة من السرطان مثل: سرطان الغدد الليمفاوية، سرطان الدم المزمن.

كما أصدرت الهيئة تحذيرًا من تشغيلتين من دواء "Eltroxin"، الذي تنتجه شركة "أسبين"، وهما: "Eltroxin 100 mcg: 23A003"، و"Eltroxin 50 mcg: 24C001".

ويعود سبب التحذير لاحتمالية وجود عبوات مجهولة المصدر من الدواء طبًقا لإفادة شركة ابن سينا فارما المستوردة للمستحضر.

يستخدم الدواء لعلاج قصور الغدة الدرقية.

أكدت هيئة الدواء أن هذه التنبيهات خاصة بالتشغيلات الواردة في المنشورات فقط ولا تنطبق على تداول هذه المستحضرات بشكل عام.

دعت هيئة الدواء الصيدليات ومنافذ التوزيع إلى التوقف عن تداول التشغيلات المذكورة في المنشور.

وبالنسبة للمواطنين، ففي حالة الشك أو الحاجة إلى المزيد من الاستفسارات، يمكن التواصل مع الهيئة عبر الخط الساخن 15301 أو من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي (اضغط هنا)