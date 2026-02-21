زيادة عالمية جديدة لـ15%.. ترامب يُشعل "حرب الرسوم" بقرار مفاجئ

فجّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مفاجأة اقتصادية مدوّية بإعلانه رفع "الرسوم الجمركية العالمية" من 10% إلى 15%، في خطوة تصعيدية تعزز نهجه الحمائي وتنذر بموجة جديدة من الاضطرابات في الأسواق العالمية.

وقال ترامب، اليوم السبت، في تغريدة على حسابه عبر منصة "تروث سوشال": "استنادا إلى مراجعة شاملة ومفصلة وكاملة للقرار السخيف، والرديء الصياغة، والمناهض لأمريكا بشكلٍ صارخ، بشأن الرسوم الجمركية الصادر أمس عن المحكمة العليا للولايات المتحدة".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "وبعد أشهر عديدة من التفكير، يُرجى اعتبار هذا البيان بمثابة إعلان مني، بصفتي رئيسا للولايات المتحدة أنني سأرفع، اعتبارا من الآن، الرسوم الجمركية العالمية البالغة 10% على الدول التي اعتادت العديد منها على استغلال الولايات المتحدة لعقود دون أي عقاب حتى توليتُ زمام الأمور!، إلى المستوى المسموح به قانونا، وهو 15%".

وتابع دونالد ترامب: "خلال الأشهر القليلة القادمة، ستُحدد إدارتي الرسوم الجمركية الجديدة والمسموح بها قانونا، والتي ستُواصل مسيرتنا الناجحة للغاية في جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى - أعظم من أي وقت مضى! شكرا لاهتمامكم بهذا الأمر".

وفي وقت سابق من أمس الجمعة، قضت المحكمة العليا الأمريكية بعدم قانونية الرسوم الجمركية الطارئة والشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، معتبرة أن الرئيس "انتهك القانون الفيدرالي" بفرضه رسوما أحادية الجانب على مستوى العالم، فيما وُصف بأنه "خسارة مدوية للبيت الأبيض" في ملف يمثل ركيزة أساسية لسياسة ترامب الخارجية والاقتصادية.

وفي أعقاب الحكم الصادر، انتقد ترامب، قرار المحكمة العليا بإبطال رسومه الجمركية، واصفا إياه بـ "العار"، كاشفا عن "خطة بديلة" جاهزة للتنفيذ، وذلك خلال مأدبة إفطار مع حكام الولايات في البيت الأبيض صباح الجمعة.