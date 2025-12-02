تعيين عمرو الليثي عضوا في مجلس إدارة غرفة صناعة السينما

القاهرة - أ ش أ:

أصدر الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل قرارا، اليوم الثلاثاء، بتعيين الدكتور عمرو الليثي عضوا في مجلس إدارة غرفة صناعة السينما.

وكان الدكتور عمرو الليثي قد خاض انتخابات غرفة صناعة السينما في يوليو 2024 على مقعد نائب رئيس الغرفة، وفاز فيها بإجماع الأصوات.. وضم مجلس إدارة الغرفة في عضويته وقتها كبار المنتجين والموزعين وأصحاب دور العرض السينمائي في مصر.