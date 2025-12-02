القاهرة - أ ش أ:

افتتح الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني أعمال التطوير الشاملة لمركز العمليات الرئيسي بالشركة المصرية للمطارات، عقب الإنتهاء من مشروع تحديث متكامل يُمثل نقلة نوعية في آليات المراقبة وإدارة المواقف التشغيلية.

وأكد الحفني خلال تفقده للمركز أن البنية التشغيلية تُعد ركيزة أساسية ضمن خطط الوزارة لتعزيز جاهزية المطارات المصرية، مشيرًا إلى أن المركز المُطوّر يُمثل منصة متقدمة لدعم سرعة اتخاذ القرار وتحسين التنسيق بين المطارات والجهات المعنية بما يواكب المعايير الدولية.

وأوضح المهندس أيمن عرب رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية أن التطوير الجديد خطوة استراتيجية ضمن خطة القابضة للمطارات لتحديث آليات المتابعة والتحكم من أجل تحقيق أعلى مستويات الجاهزية، لافتًا إلى أن المركز يوفّر معلومات دقيقة ولحظية تُعزز جودة القرار وترسّخ أسس الإدارة الاحترافية للأزمات.

من جانبه، أكد الطيار وائل النشار رئيس الشركة المصرية للمطارات أن المركز بعد تطويره بات يعتمد على بنية تحليلية متقدمة تشمل منظومات حديثة للتقارير والإحصائيات الخاصة بحركة الركاب والرحلات، بالإضافة إلى تفعيل نظام تحليل تأخيرات الإقلاع القادر على تحديد الأسباب الفعلية واقتراح حلول عملية لرفع كفاءة التشغيل، مشيرًا إلى دوره في تطوير منهجية إعداد تقارير البلاغات الشهرية لتصبح أكثر شمولًا ودقة.

وشملت أعمال التطوير تحديثًا كاملًا لبيئة العمل داخل المركز، من خلال إعادة تصميم الهوية البصرية وتجديد الغرفة بالكامل، وتزويدها بشاشات عرض عالمية لعرض البيانات التشغيلية والتقارير اللحظية عبر منظومة مرنة تُسهّل ترتيب المعلومات وفقًا لأولويات الحدث ومتطلبات التشغيل.

كما تم تعزيز قدرات المتابعة عبر منظومة مراقبة متطورة (CCTV) تربط المركز بالمطارات لحظة بلحظة، بما يتيح متابعة حركة التشغيل والبلاغات والأحداث الطارئة فورًا، ويرفع كفاءة إدارة المواقف غير المتوقعة وتضمّن المشروع تحديث منظومة الفيديو كونفرنس لضمان تواصل فعّال مع غرف الأزمات بالمطارات، إضافة إلى تطوير منظومة الاتصال اللاسلكي لربط المركز بكافة الإدارات التشغيلية.

ويُجسد هذا التطوير نموذجًا متقدمًا لمراكز العمليات المعتمدة على أحدث معايير إدارة الأزمات والتشغيل عالميًا، بما يعكس التزام قطاع الطيران المدني بتحسين منظومة التشغيل داخل المطارات المصرية وتعزيز قدرات المتابعة والتحليل لخدمة حركة الطيران وتطوير جودة الخدمات المقدمة للمسافرين.