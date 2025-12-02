رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: لا نتستر على أي مخالفة أو مخالف في انتخابات

بعد تحديد موعد انتخاباتها من جديد.. ننشر أسماء 30 دائرة ألغيت نتائجها بالمرحلة

قال المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن إجمالي عدد الناخبين المقيدين بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا يبلغ نحو 26.058.246 ناخبًا.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي لإعلان نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، أن عدد من أدلوا بأصواتهم نحو 4.288.157 ناخبًا بنسبة تعادل 16.46%.

أشار إلى أن عدد الأصوات الصحيحة بلغت نحو 3.376.053 صوتًا، بنسبة تُعادل 78.73%، في حين بلغت الأصوات الباطلة نحو 912.104 صوتًا بنسبة تُعادل 21.27%.

وقال المستشار حازم بدوي، إن عدد الأصوات التي انتخبت القائمة بلغت 2.857.398 صوتًا بنسبة تُعادل 10.97%.

كما بلغ عدد الأصوات التي لم تنتخب القائمة نحو 518.655 صوتًا بنسبة تُعادل 1.99%.

أكد المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز القائمة الوطنية من أجل مصر في دائرة قطاع شرق الدلتا.

