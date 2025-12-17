انطلاق "حفلة الكاتشب" على مسرح الغد بالعجوزة.. الخميس

تفتتح فرقة الغد بقيادة المخرج سامح مجاهد عرضها المسرحي الجديد «حفلة الكاتشب»، في إطار مشروع مدرسة العصفوري تحت إشراف المخرج الكبير سمير العصفوري، ومن إخراج أحمد صبري، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وضمن أنشطة البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج هشام عطوة.

ومن المقرر افتتاح العرض اعتبارًا من غدٍ الخميس الموافق 18 ديسمبر الجاري على مسرح الغد بالعجوزة، حيث يُقدَّم يوميًا في تمام الساعة السابعة مساءً، عدا يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع.

وأوضح المخرج سمير العصفوري أن العرض يقدم رؤية فنية تمزج بين التمثيل والغناء والاستعراض، حاملاً رسالة إنسانية تدعو إلى السلام ونبذ العنف، من خلال طرح ساخر ينتقد عبثية الصراعات الإنسانية.

العرض المسرحي من تأليف وأشعار محمد زناتي، وبطولة: بسمة شوقي، فكري سليم، ضياء الدين زكريا، وليد فوزي، محمد عشماوي، ياسمين أسامة، أبو بكر حسين، سهيل راجح، ساندرا سامح، أحمد أبو الحسن، ديما هيجر، مونيكا وحيد، هبة شبل، ديكور: محمود حنفي، ملابس: خلود أبو العينين، ماكياج: سارة طارق، إضاءة: عز حلمي، موسيقى وألحان: أحمد الناصر، فيديو مابينج: مصطفى فجل، استعراضات: محمد بحيري، مساعدا الإخراج: إسراء حسن وريهام علي، المخرج المنفذ: محمد أحمد كامل.