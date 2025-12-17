حالة الطقس اليوم.. ننشر خريطة الأمطار والظواهر الجوية

آثار القاهرة تنظم ندوة عن "الفخار المصري القديم بين الصناعة والصيانة"

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء، وذلك على كافة البلاد.

وقالت الهيئة في بيان أنه من المنتظر أن يسود طقس بارد في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهاراً بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وتتكون شبورة مائية من (3 إلى 9 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

وتوقعت الأرصاد وجود فرص لسقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسيناء قد تكون غزيرة أحياناً وتصل لحد السيول على بعض المناطق.

وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من محافظات الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس على فترات متقطعة.

وفرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية ومناطق من محافظة البحر الأحمر قد تمتد بنسبة حدوث 30% تقريباً إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

كما توقعت وجود نشاط للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

حالة البحر اليوم الأربعاء

اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر المتوسط دمياط - بورسعيد العريش - رفح) وسرعة الرياح من (30 (50) كم/س وارتفاع الأمواج من (3:2) متر اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة وسرعة الرياح من (50) : 60 كم/س وارتفاع الأمواج من (3.5:2.5 ) متر.