أعمال غنائية عالمية بأوبرا دمنهور والإسكندرية احتفالًا بالكريسماس

كتب – محمد شاكر:

تواصل دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، احتفالاتها بالكريسماس والعام الجديد، حيث تقيم حفلين لفرقة أوبرا القاهرة، تحت إشراف مديرها الفني عماد عادل، وبمصاحبة عازف البيانو مينا حنا، ومن إخراج حازم طايل.

وذلك في تمام الثامنة مساء يومي الخميس 18 ديسمبر بأوبرا دمنهور، والجمعة 19 ديسمبر على مسرح سيد درويش – أوبرا الإسكندرية.

يضم البرنامج نخبة من الأعمال الغنائية العالمية التي تحتفي بالكريسماس والعام الجديد، منها: «آفي ماريا»، «عيد ميلاد أبيض»، «هذا هو عيد الميلاد»، «رنين الأجراس»، «الرقص حول شجرة عيد الميلاد» وغيرها.

ويؤديها كلٌّ من: منى رفلة، ليلى إبراهيم، أحمد الشيمي، جيهان فايد، عزت غانم، مينا رفائيل، وأسامة علي، كما تشارك إيمان مصطفى في حفل الإسكندرية.

ويأتي الحفل ضمن خطط وزارة الثقافة ودار الأوبرا المصرية للاحتفال بمختلف المناسبات، من خلال برامج متنوعة تشمل كافة ألوان الإبداع، بما يعكس الحرص على تقديم محتوى فني يليق بمكانة مصر الحضارية.