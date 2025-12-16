اجتماع لمتابعة الأعمال وتعزيز معدلات تنفيذ "محطة الضبعة" النووية

كتب – محمد صلاح:

عُقد اليوم الثلاثاء اجتماع جمع بين الدكتور شريف حلمي، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، والدكتور أندريه بتروف، النائب الأول للمدير العام للطاقة النووية في مؤسسة «روساتوم» الحكومية، ورئيس شركة «أتوم ستروي إكسبورت» المقاول العام الروسي لمشروع المحطة النووية بالضبعة، في إطار استمرار تنفيذ أعمال مشروع محطة الضبعة النووية، والجهود المبذولة لدفع المشروع قدمًا.

شارك في الاجتماع لفيفٌ من قيادات المشروع وفرق العمل المختصة من جانب هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وشركة «أتوم ستروي إكسبورت»، إلى جانب خبراء من معهد التصميم الروسي، المصمم العام للمشروع.

وتطرق الاجتماع إلى الوضع الحالي لمشروع المحطة النووية بالضبعة، مع تسليط الضوء على الإنجازات التي تم تحقيقها حتى الآن، وكذلك التحديات التي تواجه سير العمل.

وفي بداية الاجتماع، رحّب الدكتور شريف حلمي بالحضور، مشيرًا إلى أن عام 2025 شهد جهودًا كبيرة وعملًا دؤوبًا في مسار تنفيذ المشروع القومي الطموح لمحطة الضبعة النووية.

وقال: اجتماعنا اليوم يأتي تأكيدًا على روح العمل الجماعي، والمتابعة الدقيقة، والإصرار على تجاوز التحديات وتحويلها إلى فرص للنجاح. ومع ختام عام 2025، نتطلع بثقة وتفاؤل إلى عام 2026، الذي نؤمن بأنه سيكون عامًا مشرقًا، حافلًا بالإنجازات، واستكمال مسيرة البناء والتقدم، بفضل القيادة الحكيمة، والكفاءات الوطنية المخلصة، وشركائنا المخلصين من الجانب الروسي.

ومن جانبه، أكد الدكتور أندريه بتروف أن تعاون شركة «روساتوم» مع هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء يُعد نموذجًا ناجحًا للشراكات الاستراتيجية القائمة على الثقة المتبادلة والالتزام المشترك بأعلى معايير الجودة والأمان النووي.

كما أوضح أن ما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية يُعد تقدمًا ملحوظًا، يعكس كفاءة فرق العمل من الجانبين، وحرصهم الدائم على تنفيذ الأعمال وفقًا للخطط المعتمدة.

وناقش الحضور أهم الموضوعات المتعلقة بتنفيذ المشروع، والتي من شأنها تسريع وتيرة العمل وتحقيق التقدم المستدام في مختلف جوانب المشروع وفق الجدول الزمني المحدد، حيث تم التأكيد على أهمية التواصل المستمر وتبادل الخبرات لضمان النجاح الشامل للمشروع.

وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على أهمية العمل الجماعي والتواصل المستمر بين جميع الأطراف المعنية، باعتبار أن مشروع المحطة النووية بالضبعة من المشروعات الاستراتيجية التي تسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 في مجال الطاقة المتجددة.