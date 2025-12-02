إيديكس 2025.. شراكة بين "العربية للتصنيع" وفرنسا في الصناعات الدفاعية

شهد اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وإيريك شوفالييه، سفير فرنسا بالقاهرة، توقيع عقد جديد لتعزيز مجالات الشراكة بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة "داسو" الفرنسية، في مجال الصناعات الدفاعية، في إطار فاعليات اليوم الثاني لمشاركة الهيئة في معرض إيديكس 2025.

وأعرب اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف، عن تقديره لتعزيز مجالات التعاون والتكامل الصناعي مع شركة "داسو" الفرنسية العالمية، مؤكدًا اهتمام الهيئة العربية للتصنيع بتوطين التكنولوجيا وجذب الاستثمارات وزيادة نسب التصنيع المحلي، بالاستفادة من قدراتها التصنيعية المتطورة وفقًا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، مضيفًا أن هذه الخطوة تشكل تعزيزًا لمكانة مصر كوجهة صناعية رائدة في مجال التصنيع المتطور.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن "العربية للتصنيع" تعد حاليًّا إحدى سلاسل الإمداد لشركة "داسو" من خلال تصنيع قطع الغيار وفقًا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة، لافتًا إلى أن التعاون يتم بقوة في مجال تصنيع بعض مكونات منتجات "داسو" بمعايير جودة عالمية من خلال مصنع المحركات، أحد مصانع الهيئة التي يرأس مجلس إدارتها اللواء مهندس جمال رمضان.

وأضاف عبد اللطيف أن الهيئة تتطلع إلى أن تكون مصانعها وشركاتها محورًا صناعيًّا متطورًا لتعزيز التعاون والشراكة وتبادل الخبرات مع شركة "داسو"؛ لتلبية الاحتياجات المحلية والتصدير للدول الشقيقة والصديقة.

وأشاد السفير إيريك شوفالييه بالدور المهم الذي تقوم به الهيئة العربية للتصنيع في مجال الصناعات الاستراتيجية، مؤكدًا ترحيب فرنسا ودعمها كل ما يعزز التعاون بين البلدين ويفتح آفاق الاستثمار وتبادل الخبرات والتكامل بين الجانبين، بما يعود بالنفع على الشعبين الصديقين.

وأشار شوفالييه إلى بحث الاستفادة من الإمكانات الاستثمارية الكبيرة في الهيئة لتكون محورًا صناعيًّا لزيادة صادرات فرنسا إلى الدول العربية والإفريقية، وبما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري المستهدف بين البلدَين خلال الفترة المقبلة.

وأشادت آن ليز دالوت، المدير العام لشركة "داسو" الفرنسية في مصر، بالدور المهم الذي تقوم به الهيئة العربية للتصنيع؛ باعتبارها الظهير الصناعي للدولة المصرية في الصناعات الدفاعية والمدنية، مؤكدةً أهمية دعم التعاون وفتح آفاق الاستثمار وتبادل الخبرات.

وأشارت دالوت إلى أهمية الاستفادة من الإمكانات التصنيعية المتطورة بالهيئة لتكون محورًا صناعيًّا لزيادة صادرات شركة "داسو" إلى الدول العربية والإفريقية، مضيفةً أن الشركة لديها اشتراطات صارمة للجودة والتشغيل والإنتاج، وهو ما يتحقق فعليًّا في مصنع الطائرات التابع للهيئة.

وقام وفد شركة "داسو" بتفقد جناح الهيئة العربية للتصنيع، معربين عن إعجابهم بمستوى التطور في المنتجات بما يتوافق مع آليات الثورة الصناعية الرابعة.

وقام اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف بتفقد جناح شركة "داسو" الفرنسية، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون والشراكة لتوطين أحدث تكنولوجيات الصناعات الدفاعية.

