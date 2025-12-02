إعلان

الطقس الآن.. الأرصاد تُعلن أماكن سقوط الأمطار ودرجات الحرارة

كتب : محمد عبدالناصر

12:05 م 02/12/2025

أمطار

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، ولا سيما السواحل الشمالية الشرقية.

وتوقعت الهيئة سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وخاصة شرق الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ.

وأشارت الهيئة، إلى استقرار الأحوال الجوية على القاهرة الكبرى، حيث تسجل درجة الحرارة الحالية 18 درجة مئوية، بينما يبلغ مستوى الرؤية الأفقية نحو 2000 متر.

وأكدت الهيئة أنه توجد شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا اعتبارًا من الساعات المتأخرة من الليل وحتى الساعة 9 صباحًا.

