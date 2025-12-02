3 طرق ذكية لتقليل استهلاك الكهرباء عند استخدام الفرن الكهربائي

في ظل ارتفاع أسعار الكهرباء واتجاه عدد كبير من الأسر المصرية للبحث عن وسائل فعّالة لخفض الاستهلاك، يظل الفرن الكهربائي أحد أكثر الأجهزة التي تستهلك طاقة داخل المنزل، خاصة عند استخدامه لفترات طويلة في الطهي أو الخَبز.

"مصراوي" يستعرض 3 طرق ذكية وبسيطة تساعدك على تقليل الفاتورة دون التأثير على جودة الطعام وهي كالآتي:

- استغلال السخونة المتبقية داخل الفرن:

يواصل الفرن الاحتفاظ بدرجة حرارة عالية لمدة قد تصل إلى 10 دقائق بعد غلقه.

النصيحة الذهبية:

أطفئ الفرن قبل انتهاء وقت الطهي بخمس أو سبع دقائق، واترك الحرارة المتبقية تكمل النضج.

هذه الطريقة قد توفر 10% من الاستهلاك خاصة في الوصفات التي لا تحتاج حرارة دقيقة في آخر دقائق.

- تجنب الفتح المتكرر للباب:

فتح باب الفرن لثوانٍ بسيطة يُفقده نحو 20 إلى 30 درجة مئوية، ما يجبره على العمل بطاقة أعلى لاستعادة الحرارة.

- الحل: استخدم الإضاءة الداخلية لمتابعة الطعام، وعدم فتح باب الفرن إلا عند الضرورة.

- تقليل مرات الفتح يوفر جزءًا كبيرًا من استهلاك الكهرباء، خصوصًا في الطهي الطويل مثل الكيك أو الفراخ.

- اختيار أدوات الطهي المناسبة:

استخدام أواني غير مناسبة يطيل وقت التسوية ويزيد الاستهلاك.

الأفضل:

- استخدام صوانٍ داكنة اللون لأنها تمتص الحرارة أسرع.

- اختيار أواني معدنية خفيفة بدل السميكة التي تحتاج وقتًا لتسخن.

- الاعتماد على مقاسات مناسبة لحجم الفرن حتى تنتشر الحرارة بشكل متوازن.

- هذه الخطوة وحدها تقلل مدة التشغيل بنسبة قد تصل إلى 15%.