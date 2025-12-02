تناول الإعلامي عمرو أديب، بيان النيابة العامة بشأن واقعة هتك عرض بعض الأطفال بمدرسة "سيدز" الدولية، الذي أعلنت فيه عن وجود 3 متهمين جدد.

أكد أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر" مساء الاثنين، أن بيان النيابة العامة كشف عن نتيجة تقرير مصلحة الطب الشرعي بالعثور على خلايا بشرية تخص 3 من المتهمين بملابس بعض المجني عليهم.

وثمن أديب مجهود النيابة العامة في هذه القضية، قائلا: "مجهود عظيم تقزظ به النيابة العام، وحضراتكم تعلمون أنه تم نقل هذه القضية برمتها إلى النيابة العسكرية التي تباشر التحقيق فيها".

وأكد أديب، أن النيابة العامة اختتمت إجراءاتها بعرض بعض المشتبه بهم الآخرين، الذين أفرزهم تدقيق الفحص بمجريات التحقيق على مصلحة الطب الشرعي، وأسفر ذلك عن تأكيد العثور على خلايا بشرية لـ3 منهم بملابس المجني عليهم، وهو ما وضعهم في موضع الاتهام.

أشار إلى أنه بهذا تكون تحقيقات النيابة العامة قد شملت 7 متهمين إجمالًا وبمجرد ورود التقرير، جرى إحالته والمتهمين إلى النيابة العسكرية، التي تستكمل التحقيق منذ أحيلت لها الأوراق أمس الموافق 30 نوفمبر 2025.