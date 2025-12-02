

نظم قانون العمل ، الإجازات التي يحصل عليها العامل خلال العام الواحد، بناء على عدد السنوات التي التحق بها بالعمل و تختلف مدة الإجازة حسب عدد السنوات التي شغل بها الوظيفة .



ونصت المادة (124) بقانون العمل علي بدأن يستحق العامل إجازة سنوية بأجر ، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية ، وذلك على الوجه الآتي:



- خمسة عشر يوما في السنة الأولى.



- واحد وعشرون يوما اعتبارًا من السنة الثانية.



- ثلاثون يوما لمن أمضى عشر سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر ، أو لمن تجاوزت سنه خمسين عاما.



- خمسة وأربعون يوما للأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام.



وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة تكون إجازته بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل.



وفي جميع الأحوال، تزاد مدة الإجازة السنوية بمقدار سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الخطرة ، أو المضرة بالصحة ، أو في المناطق النائية، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية.