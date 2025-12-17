إعلان

"الوزراء" يطَّلع على القوائم المالية واستثمارات "التأمين الاجتماعي" ومؤشرات الأداء

كتب : أحمد السعداوي

03:35 م 17/12/2025

مجلس الوزراء

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أحيط مجلس الوزراء بالقوائم المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن الفترة من 1/7/2025 وحتى 30/9/2025، وتقرير استثمارات ومؤشرات الأداء للهيئة عن ذات الفترة، لاستعراض ما تحقق في إطار تنفيذ أدوار الهيئة في تعظيم عائد الاستثمار على أموال الهيئة، والمحافظة على القيمة الحقيقية للأصول، وتحقيق الاستدامة المالية لنظام التأمين الاجتماعي، مع تنويع المحفظة الاستثمارية لتقليل المخاطر.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس الوزراء القوائم المالية استثمارات التأمين الاجتماعي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

قرار عاجل من القضاء ضد الفنان محمد رمضان بسبب أغنية "رقم واحد يا أنصاص"
عملية جراحية منعتها من الهرب.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنانة نيفين مندور
الصور الأولى لموقع حريق شقة الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية
حريق مفاجئ ودخان قاتل.. جار نيفين مندور يكشف تفاصيل مصرعها بالإسكندرية
وفاة الفنانة نيفين مندور عن عمر يناهز 53 عامًا
"اللي مات كان قاعد على البحر".. تفاصيل صادمة عن حادث كورنيش الإسكندرية- فيديو وصور