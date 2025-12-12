كشف الدكتور مجدي حسن، نقيب البيطريين، عن السعر العادل لكيلو اللحمة والدواجن في السوق المصرية، موضحًا الأسباب التي تقف وراء ارتفاع الأسعار.

جاء ذلك خلال برنامج "أسئلة حرجة" الذي يقدمه الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونستلو، شيفت).

وأضاف نقيب البيطريين، أن السعر العادل لكيلو اللحمة لا ينبغي أن يزيد عن 300 إلى 350 جنيهًا، وذلك بعد ارتفاع أسعار الدولار والأعلاف وغيرها من مدخلات الإنتاج.

وأكد أن البيع بسعر 450 جنيهًا يعتبر غير عادل ومبالغًا فيه، مشيرًا إلى أن هذا السعر "يخاطب فئة معينة من الناس" ويُباع غالبًا في السوبر ماركت الكبيرة.

وفي سياق متصل، أشار الدكتور مجدي حسن إلى أن تكلفة الفراخ للكيلو الحي تتراوح بين 75 و77 جنيهًا، مرجحًا أن أسعار اليوم أقل من ذلك الرقم.

وأوضح أن أسعار الدواجن تتحكم فيها تكلفة العلف بشكل أساسي، حيث يشكل العلف 80% من تكلفة تربية الدواجن، إضافة إلى ما إذا كان القطيع تعرض لأمراض أو نفوق، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على مكسب المربي.

