كشف الدكتور مجدي حسن، نقيب البيطريين، عن أن الأفراد لا تُدرك حتى الآن أهمية المجازر.

جاء ذلك خلال برنامج "أسئلة حرجة" الذي يقدمه الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونستلو، شيفت).

وأشار نقيب البيطريين إلى أن الأزمات الكثيرة الخاصة بالطب البيطري في مصر ليست بسبب إن "دي حيوانات" كما يظن البعض، مضيفًا: "بالعكس.. في مثل بيتقال إن الدكتور البيطري إيده في داخل معدة الإنسان، وبالتالي لازم تكون مدرك أهمية الأمر".

وأكد الدكتور مجدي حسن أن الدولة لم تدرك ذلك بعد.

اقرأ أيضًا

موعد أولى رحلات الحج 2026.. اقتصادي وخمس نجوم

1500 جنيه منحة من الحكومة لهذه الفئة.. التفاصيل وموعد الصرف

يوم الرؤية.. موعد غرة شهر رجب 1447 فلكيًا