الزراعة: ضبط مخزن غير مرخص للأسمدة المدعمة في المحلة الكبرى

كتب- محمد أبو بكر:

شنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حملة مكبرة أسفرت عن ضبط مخزن غير مرخص يحتوي على كميات كبيرة من الأسمدة المدعمة والمواد المستخدمة في الغش والتعبئة، بقرية العامرية في مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

وتأتي الحملة تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبالتنسيق مع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، وتحت متابعة مباشرة من الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة.

وقاد الحملة المهندس عبدالسلام البغدادي، مدير مديرية الزراعة بالغربية، بالتعاون الكامل مع شرطة المسطحات، حيث تمكنت من ضبط "هنجر" غير مرخص مُعد لتخزين وبيع الأسمدة المدعمة بالسعر الحر بدلاً من توجيهها إلى المزارعين المستحقين.

وأسفرت عملية التفتيش، بحسب بيان وزارة الزراعة، الجمعة، عن التحفظ على كميات كبيرة من المضبوطات شملت: 200 شيكارة يوريا مدعمة غير مسموح بتداولها حرًا، إلى جانب كميات من الأسمدة الأزوتية الحرة، والأسمدة السوبر المحبب والناعم، إضافة إلى مبيدات زراعية متعددة.

وبحسب البيان، تم العثور على أدوات ومواد تستخدم في عمليات الغش والتعبئة، من بينها خلاطة، ميزان، أدوات خياطة، وشكائر وعبوات بلاستيكية وكراتين فارغة مُعدة لإعادة التعبئة.

وأكدت الوزارة، في بيانها أنه تم التحفظ على جميع المضبوطات داخل الموقع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة بمركز شرطة المحلة لاتخاذ شؤونها.

وشدد وزير الزراعة، على استمرار الحملات الرقابية وجهود التفتيش والمرور الميداني لضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومكافحة أي محاولات لغش أو تهريب الأسمدة المدعمة، مؤكدًا أن الوزارة ستواجه المخالفين بكل حزم للحفاظ على منظومة دعم المزارعين.

