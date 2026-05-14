خلاف على أولوية المرور ينهي حياة شاب بطعنة نافذة في بورسعيد

كتب : طارق الرفاعي

07:56 ص 14/05/2026

جثة ارشيفية

لقي شاب بمحافظة بورسعيد، مصرعه، صباح اليوم الخميس، إثر تعرضه لطعنة نافذة بالظهر خلال مشاجرة نشبت بسبب خلاف على أولوية المرور أثناء استقلال دراجة بخارية، بمنطقة خلف مسجد مريم بدائرة حي المناخ.

استقبل مستشفى السلام، التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل، الشاب "أيمن حسني أحمد"، 23 عامًا، عن طريق سيارة الإسعاف، مصابًا بطعنة نافذة في الظهر إثر اعتداء آخرين عليه، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة إسعافه داخل المستشفى.

خلاف مروري تحول إلى جريمة

وكشفت التحريات الأولية، أن المجني عليه دخل في مشادة مع شخصين بسبب خلاف على أولوية المرور أثناء سيره بدراجة بخارية، قبل أن يتطور الأمر إلى اعتداء بسلاح أبيض أسفر عن إصابته بطعنة أودت بحياته.

الأهالي يضبطون المتهمين

ضبط الأهالي المتهمين عقب الواقعة مباشرة، وتسليمهما إلى قوات الشرطة فور وصولها إلى مكان البلاغ، فيما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

تحقيقات النيابة

تباشر جهات التحقيق إجراءاتها لكشف ملابسات الحادث بالكامل، بينما جرى نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، تمهيدًا للتصريح بالدفن عقب انتهاء الإجراءات القانونية.

