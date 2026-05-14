إعلان

زيادة متوقعة في أسعار العمرة الاقتصادية 2026 بعد انتهاء موسم الحج - تفاصيل

كتب : أحمد العش

07:00 ص 14/05/2026

موسم الحج 2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف محمد عابد، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، عن الموعد المتوقع لانطلاق أولى رحلات العمرة بعد انتهاء موسم الحج الحالي، إلى جانب الأسعار المتوقعة للبرامج الاقتصادية خلال موسم عمرة 2026.

وقال "عابد" في تصريحات خاصة لـ "مصراوي"، إن المملكة العربية السعودية ستبدأ فتح باب العمرة اعتبارًا من 14 ذي الحجة، موضحًا أن انطلاق الرحلات من مصر متوقع أن يكون مع بداية شهر يوليو المقبل، وذلك عقب اعتماد الضوابط المنظمة من جانب وزارة السياحة والآثار.

موعد أول عمرة بعد الحج

وأوضح عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أن الشركات تنتظر اعتماد الضوابط الرسمية المنظمة لموسم العمرة الجديد، تمهيدًا لبدء تنفيذ البرامج وفتح باب الحجز أمام المواطنين.

وأشار إلى أن الموسم الجديد سيشهد استمرار الإقبال على البرامج الاقتصادية، خاصة في ظل بحث المواطنين عن أقل الأسعار المناسبة لأداء المناسك.

أسعار العمرة الاقتصادية 2026

وعن الأسعار المتوقعة، أوضح محمد عابد أن برامج العمرة الاقتصادية ربما تشهد زيادة تتراوح بين 10% و20% مقارنة بالمواسم السابقة، موضحًا أن نسبة الزيادة ستختلف بحسب أسعار الطيران والخدمات المقدمة.

وأضاف أن سعر برنامج العمرة الاقتصادي لمدة 10 أيام قد يتراوح بين 34 و35 ألف جنيه تقريبًا، وفقًا لمستوى البرنامج وشركة الطيران المستخدمة.

اقرأ أيضًا:

حقيقة إتاحة تأشيرات الحج 2026 مجددًا.. مصدر يكشف التفاصيل لمصراوي

منذ أزمة 2016.. إيران ترسل حجاجًا إلى السعودية في تطور لافت لعودة العلاقات

المسموح والممنوع في الحج 2026.. بيان مهم من "السياحة" يكشف التفاصيل

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

موسم الحج 2026 موعد العمرة أسعار العمرة الاقتصادية غرفة شركات السياحة وزارة السياحة برامج العمرة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

كيف دعمت زوجة محمد صلاح الفرعون المصري خلال تواجده في ليفربول؟
مصراوي ستوري

كيف دعمت زوجة محمد صلاح الفرعون المصري خلال تواجده في ليفربول؟
قمة بكين.. الرئيس الصيني: قضية تايوان هي الأهم في العلاقات الصينيةـ الأمريكية
شئون عربية و دولية

قمة بكين.. الرئيس الصيني: قضية تايوان هي الأهم في العلاقات الصينيةـ الأمريكية
الدكتور مجدي نزيه ينصح السيدات بمشاهدة "توم وجيري".. فما السبب؟
نصائح طبية

الدكتور مجدي نزيه ينصح السيدات بمشاهدة "توم وجيري".. فما السبب؟
لحقت بشقيقتها بعد 100 يوم.. وفاة الطبيبة سلمى النعماني متأثرة بحادث "شبين
أخبار المحافظات

لحقت بشقيقتها بعد 100 يوم.. وفاة الطبيبة سلمى النعماني متأثرة بحادث "شبين
التموين تحسم الجدل بشأن وقف المنحة الإضافية على بطاقات الدعم حتى يوليو
أخبار مصر

التموين تحسم الجدل بشأن وقف المنحة الإضافية على بطاقات الدعم حتى يوليو

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

إلهام شاهين وليلى علوي ومصطفى شعبان.. 25 صورة من عزاء عبدالرحمن أبو زهرة