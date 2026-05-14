كشف محمد عابد، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، عن الموعد المتوقع لانطلاق أولى رحلات العمرة بعد انتهاء موسم الحج الحالي، إلى جانب الأسعار المتوقعة للبرامج الاقتصادية خلال موسم عمرة 2026.

وقال "عابد" في تصريحات خاصة لـ "مصراوي"، إن المملكة العربية السعودية ستبدأ فتح باب العمرة اعتبارًا من 14 ذي الحجة، موضحًا أن انطلاق الرحلات من مصر متوقع أن يكون مع بداية شهر يوليو المقبل، وذلك عقب اعتماد الضوابط المنظمة من جانب وزارة السياحة والآثار.

موعد أول عمرة بعد الحج

وأوضح عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أن الشركات تنتظر اعتماد الضوابط الرسمية المنظمة لموسم العمرة الجديد، تمهيدًا لبدء تنفيذ البرامج وفتح باب الحجز أمام المواطنين.

وأشار إلى أن الموسم الجديد سيشهد استمرار الإقبال على البرامج الاقتصادية، خاصة في ظل بحث المواطنين عن أقل الأسعار المناسبة لأداء المناسك.

أسعار العمرة الاقتصادية 2026

وعن الأسعار المتوقعة، أوضح محمد عابد أن برامج العمرة الاقتصادية ربما تشهد زيادة تتراوح بين 10% و20% مقارنة بالمواسم السابقة، موضحًا أن نسبة الزيادة ستختلف بحسب أسعار الطيران والخدمات المقدمة.

وأضاف أن سعر برنامج العمرة الاقتصادي لمدة 10 أيام قد يتراوح بين 34 و35 ألف جنيه تقريبًا، وفقًا لمستوى البرنامج وشركة الطيران المستخدمة.

