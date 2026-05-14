إعلان

التموين تحسم الجدل بشأن وقف المنحة الإضافية على بطاقات الدعم حتى يوليو

كتب : محمد أبو بكر

07:00 ص 14/05/2026

بطاقة التموين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حسمت مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية الجدل المثار بشأن وقف صرف المنحة الإضافية على بطاقات التموين، مؤكدة استمرار العمل بالقرار الوزاري المنظم لعملية الصرف دون إصدار أي قرارات جديدة بوقف المنحة.

مصادر بالتموين: "صرف المنحة الإضافية مستمر"

أكدت المصادر، في تصريحات لمصراوي، أن المنحة الإضافية المخصصة للمواطنين مستمرة كما هي، وفقًا للضوابط المعمول بها، نافية ما تردد بشأن وقف صرف الدعم الإضافي على بطاقات التموين خلال الفترة الحالية.

التموين: "مخزون السلع يكفي أكثر من 6 أشهر"

أوضحت المصادر أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تمتلك مخزونًا استراتيجيًا من السلع الأساسية يكفي لأكثر من 6 أشهر، مشيرة إلى استمرار صرف السلع التموينية والمنحة الإضافية من خلال منافذ البقالين التموينيين.

الوزارة: "صرف المنحة على 4 مرات بقيمة 400 جنيه"

أشارت المصادر إلى أن المواطنين المستحقين للمنحة الإضافية يحصلون على الدعم على مدار 4 مرات، بقيمة إجمالية تصل إلى 400 جنيه في صورة سلع تموينية، وفقًا للضوابط المحددة للصرف.

مصادر التموين: "الصرف مستمر حتى يوليو المقبل"

أضافت أن صرف المنحة بدأ قبل شهر رمضان الماضي، ويستمر حتى يوليو المقبل، بهدف تسهيل حصول المنافذ التموينية على حصص السلع من مخازن الجملة وصرف مستحقات المواطنين بشكل منتظم.

الوزارة: "توفير السلع بكافة المنافذ التموينية"

أكدت المصادر استمرار توزيع الحصص المقررة على منافذ البقالين التموينيين، لضمان توافر السلع الأساسية ومنتجات المنحة الإضافية للمواطنين المستحقين بمختلف المحافظات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بطاقة التموين وزارة التموين منحة التموين السلع التموينية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قمة بكين.. بدء المباحثات بين الرئيس الصيني وترامب في قاعة الشعب الكبرى
شئون عربية و دولية

قمة بكين.. بدء المباحثات بين الرئيس الصيني وترامب في قاعة الشعب الكبرى
لحقت بشقيقتها بعد 100 يوم.. وفاة الطبيبة سلمى النعماني متأثرة بحادث "شبين
أخبار المحافظات

لحقت بشقيقتها بعد 100 يوم.. وفاة الطبيبة سلمى النعماني متأثرة بحادث "شبين
زيادة متوقعة في أسعار العمرة الاقتصادية 2026 بعد انتهاء موسم الحج - تفاصيل
أخبار مصر

زيادة متوقعة في أسعار العمرة الاقتصادية 2026 بعد انتهاء موسم الحج - تفاصيل
قمة بكين.. الرئيس الصيني: قضية تايوان هي الأهم في العلاقات الصينيةـ الأمريكية
شئون عربية و دولية

قمة بكين.. الرئيس الصيني: قضية تايوان هي الأهم في العلاقات الصينيةـ الأمريكية
"خست النص وفاجأت الجمهور" ماذا فعلت ليلى علوي لتفقد وزنها؟
زووم

"خست النص وفاجأت الجمهور" ماذا فعلت ليلى علوي لتفقد وزنها؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

إلهام شاهين وليلى علوي ومصطفى شعبان.. 25 صورة من عزاء عبدالرحمن أبو زهرة