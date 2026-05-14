حسمت مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية الجدل المثار بشأن وقف صرف المنحة الإضافية على بطاقات التموين، مؤكدة استمرار العمل بالقرار الوزاري المنظم لعملية الصرف دون إصدار أي قرارات جديدة بوقف المنحة.

أكدت المصادر، في تصريحات لمصراوي، أن المنحة الإضافية المخصصة للمواطنين مستمرة كما هي، وفقًا للضوابط المعمول بها، نافية ما تردد بشأن وقف صرف الدعم الإضافي على بطاقات التموين خلال الفترة الحالية.

أوضحت المصادر أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تمتلك مخزونًا استراتيجيًا من السلع الأساسية يكفي لأكثر من 6 أشهر، مشيرة إلى استمرار صرف السلع التموينية والمنحة الإضافية من خلال منافذ البقالين التموينيين.

أشارت المصادر إلى أن المواطنين المستحقين للمنحة الإضافية يحصلون على الدعم على مدار 4 مرات، بقيمة إجمالية تصل إلى 400 جنيه في صورة سلع تموينية، وفقًا للضوابط المحددة للصرف.

أضافت أن صرف المنحة بدأ قبل شهر رمضان الماضي، ويستمر حتى يوليو المقبل، بهدف تسهيل حصول المنافذ التموينية على حصص السلع من مخازن الجملة وصرف مستحقات المواطنين بشكل منتظم.

أكدت المصادر استمرار توزيع الحصص المقررة على منافذ البقالين التموينيين، لضمان توافر السلع الأساسية ومنتجات المنحة الإضافية للمواطنين المستحقين بمختلف المحافظات.