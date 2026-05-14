أثار تطبيق نظام الشريحة الموحدة على العدادات الكودية، حالة من الجدل بين عدد من المواطنين، خاصة المستأجرين، بعد ارتفاع قيمة المحاسبة على استهلاك الكهرباء مقارنة بالنظام السابق متعدد الشرائح.

وكشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن العدادات الكودية تخضع حاليًا للمحاسبة بسعر موحد للكهرباء، ضمن خطة تستهدف الحد من الفاقد التجاري ومواجهة سرقات التيار الكهربائي بالمباني المخالفة والعشوائية.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لمصراوى، أن المستأجر يُعد من أكثر الفئات تأثرًا بتطبيق الشريحة الموحدة، خاصة في الوحدات السكنية التي تعتمد على العدادات الكودية بصورة مؤقتة لحين تقنين الأوضاع وتحويلها إلى عدادات قانونية دائمة.

وأضاف أن قيمة الاستهلاك لم تعد مرتبطة بشرائح تصاعدية كما كان معمولًا به سابقًا، وإنما يتم احتساب كل كيلووات بنفس السعر المعلن، وهو ما أدى إلى زيادة قيمة الفواتير الشهرية لبعض المشتركين، خصوصًا مع ارتفاع معدلات الاستهلاك خلال فصل الصيف.

وأشار المصدر إلى أن الوزارة تتيح للمواطنين إمكانية تقنين أوضاع الوحدات السكنية وتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني حال استيفاء الاشتراطات المطلوبة، بما يسمح بالاستفادة من نظام الشرائح التقليدي المعمول به للعدادات القانونية.

وأكد أن الوزارة مستمرة في مراجعة أوضاع العدادات الكودية على مستوى شركات التوزيع، مع تكثيف حملات ضبط التوصيلات المخالفة وسارقي التيار، حفاظًا على استقرار الشبكة وتقليل نسب الفقد التجاري