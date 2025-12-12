حالة وفاة و4 مصابين.. تفاصيل وأسباب الانهيار الجزئي لعقار إمبابة

كشف محمد مرعي، السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة، التفاصيل الأولية لحادث انهيار أجزاء من عقار سكني في منطقة إمبابة.

وقال "مرعي"، في تصريحات إلى مصراوي، إن تسرب غاز يُرجّح أنه سبب الواقعة وفقًا للمعلومات المتاحة، مشيرًا إلى أن النيابة العامة تباشر التحقيقات للوقوف على الأسباب الحقيقية.

وأكد وقوع حالة وفاة وإصابة 4 أشخاص نتيجة الحادث، وتم نقلهم لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وفي السياق ذاته، تفقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، موقع الحادث بالعقار الكائن في شارع سعد زغلول بحي إمبابة، والمكوّن من دور أرضي و4 أدوار متكررة، حيث أدى الحادث إلى انهيار الطابقين الثالث والرابع فوق الأرضي، وإصابة عدد من السكان الذين جرى نقلهم فورًا بسيارات الإسعاف إلى مستشفى التحرير.

وخلال متابعته الميدانية، اطلع المحافظ على التقرير الهندسي الأولي الذي أوصى بتنفيذ أعمال تخفيف أحمال وتدعيم إنشائي للعقار المتضرر لضمان عدم حدوث أي امتدادات خطرة.

ووجّه المحافظ مديرية الشؤون الصحية بتقديم جميع أوجه الرعاية الطبية للمصابين، مع استمرار المتابعة في المستشفى لحين تمام شفائهم، مشددًا كذلك على المتابعة المستمرة لموقع الحادث إلى حين الانتهاء من جميع الإجراءات الفنية والأمنية اللازمة.

