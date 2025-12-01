بالصور.. محافظ القاهرة يتفقد المركز التكنولوجي النموذجي بعين شمس

الوطنية للانتخابات: الإقبال ملحوظ على التصويت في الدول العربية

على هامش "إيديكس".. وزير الدفاع والفريق أحمد خليفة يلتقيان عددًا من قادة

تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة المركز التكنولوجي النموذجي بحي عين شمس لمتابعة مستوى تقديم الخدمة للمواطنين بالحى.



وشدد محافظ القاهرة، على رئيس الحي وجميع العاملين بالمركز التكنولوجي بسرعة فحص مشكلات المواطنين والرد عليها وإنجازها في الوقت المحدد، وتسهيل الإجراءات المطلوبة فى إطار القانون حيث أن خدمة المواطن تأتى على رأس أولويات المحافظة.



وأشار إلى أن المركز الذى تمت إقامته في إطار المشروع القومي الذي تتبناه الدولة لإنشاء مراكز لتطوير الخدمات وتقديمها بصورة حضارية وسريعة ودقيقة للمواطنين يتوفر به أحدث التقنيات التكنولوجيـة لتحسين أداء العمل ولتسهيل حصول المواطنين على الخدمات، بالإضافة إلى المساهمة في إستراتيجية الدولة لمكافحة الفساد بفصل طالب الخدمة عن مقدمها وصولا الى رضاء المواطنين.



رافق محافظ القاهرة م . منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وعدد من قيادات المحافظة.