إعلان

بالصور.. محافظ القاهرة يتفقد المركز التكنولوجي النموذجي بعين شمس

كتب : محمد نصار

07:33 م 01/12/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    جانب من الجولة التفقدية (1)
  • عرض 4 صورة
    جانب من الجولة التفقدية (3)
  • عرض 4 صورة
    جانب من الجولة التفقدية (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة المركز التكنولوجي النموذجي بحي عين شمس لمتابعة مستوى تقديم الخدمة للمواطنين بالحى.


وشدد محافظ القاهرة، على رئيس الحي وجميع العاملين بالمركز التكنولوجي بسرعة فحص مشكلات المواطنين والرد عليها وإنجازها في الوقت المحدد، وتسهيل الإجراءات المطلوبة فى إطار القانون حيث أن خدمة المواطن تأتى على رأس أولويات المحافظة.


وأشار إلى أن المركز الذى تمت إقامته في إطار المشروع القومي الذي تتبناه الدولة لإنشاء مراكز لتطوير الخدمات وتقديمها بصورة حضارية وسريعة ودقيقة للمواطنين يتوفر به أحدث التقنيات التكنولوجيـة لتحسين أداء العمل ولتسهيل حصول المواطنين على الخدمات، بالإضافة إلى المساهمة في إستراتيجية الدولة لمكافحة الفساد بفصل طالب الخدمة عن مقدمها وصولا الى رضاء المواطنين.


رافق محافظ القاهرة م . منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وعدد من قيادات المحافظة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظ القاهرة المركز التكنولوجي عين شمس الدكتور إبراهيم صابر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

قرار من الاتحاد الأفريقي بشأن أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي
يلتقي منتخب مصر الثاني بالنسخة الجارية من كأس العرب قطر
"28 لاعبا".. حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر استعدادا لأمم أفريقيا
مصدر: تقسيم تذكرة أتوبيسات النقل العام يشمل الأتوبيسات المكيفة
هل الوقت مناسب للاستثمار في الذهب؟ خبراء وتجار يجيبون
تفاصيل قرار تجزئة تذكرة أتوبيسات النقل العام بالقاهرة
تكلفة الكيلو 47 قرشًا.. تعريفة سيارة "كيوت" بديل التوك توك في الجيزة
بعد رفع الحد التأميني.. ما هي قيمة الزيادة في المعاشات ومتى التطبيق؟
إيديكس 2025.. مصر تبدأ رسميًا تصنيع أجزاء من مقاتلة "رافال" محليًا- صورة