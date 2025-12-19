كتب- أحمد الجندي:

اختتم وزير العمل محمد جبران، مساء أمس الخميس، زيارته الرسمية إلى جمهورية إيطاليا، بعقد لقاء موسّع مع أبناء الجالية المصرية بمدينة ميلانو، وذلك في إطار حرص وزارة العمل على تعزيز التواصل المباشر مع العمالة المصرية بالخارج، والاستماع إلى مطالبهم، ودعم سبل الحماية والرعاية لهم.

وشهد اللقاء حضور كل من وليد عثمان، القنصل العام لجمهورية مصر العربية بميلانو، والقنصل أحمد البقلي، إلى جانب عدد من أعضاء القنصلية العامة، والدكتور محمود حمزاوي مدير مكتب معالي الوزير، و سعيد حجازي رئيس مكتب التمثيل العمالي.

وخلال اللقاء، استعرض الوزير جهود وزارة العمل في مجال رعاية وحماية العمالة المصرية بالخارج، مؤكدًا أن حماية حقوق العمالة المصرية في الخارج تأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، وذلك من خلال التنسيق المستمر مع البعثات الدبلوماسية المصرية في الدول التي تشهد كثافة عمالية للمصريين، وعلى رأسها دولة إيطاليا.

وشهد اللقاء نقاشًا مفتوحًا بين الوزير وأبناء الجالية المصرية، تناول التحديات التي تواجه العمالة المصرية في سوق العمل الإيطالي، ودور وزارة العمل، عبر مكاتب التمثيل العمالي، في متابعة أوضاع العمال، والتدخل لحل المشكلات التي قد تواجههم، إلى جانب تقديم الإرشاد والدعم اللازم بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأكد وزير العمل أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بتعزيز قنوات التواصل مع المصريين العاملين بالخارج، والعمل على تطوير آليات الحماية والرعاية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي للعمالة المصرية، ويعكس اهتمام الدولة المصرية بأبنائها في الخارج.

