إعلان

مراسم استقبال رسمية لرئيس الوزراء لدى وصوله العاصمة بيروت -(صور)

كتب : أحمد عبدالمنعم

11:59 ص 19/12/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    مراسم استقبال رسمية لرئيس الوزراء لدى وصوله العاصمة بيروت (4)
  • عرض 4 صورة
    مراسم استقبال رسمية لرئيس الوزراء لدى وصوله العاصمة بيروت (2)
  • عرض 4 صورة
    مراسم استقبال رسمية لرئيس الوزراء لدى وصوله العاصمة بيروت (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- أحمد عبدالمنعم:
أُقيمت مراسم استقبال رسمية للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لدى وصوله صباح اليوم؛ إلى مقر السراي الحكومي، بالعاصمة بيروت، حيث كان في استقباله دولة الرئيس الدكتور/ نواف سلام، رئيس مجلس وزراء الجمهورية اللبنانية.

وشهدت مراسم الاستقبال التي جرت في الباحة الخارجية للسراي، مُصافحة وفدي البلدين الرسميين، أعقبها عزف السلامين الجمهوريين لمصر ولبنان، ثم استعراض حرس الشرف.

وحضر مراسم الاستقبال الوفد الرسمي المصري الذي يضم الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والسفير/ علاء موسى، سفير مصر لدى لبنان؛ إلى جانب عددٍ من الوزراء اللبنانيين.

ويعقد رئيسا وزراء مصر ولبنان، لقاء ثنائياً، يعقبه جلسة مباحثات موسّعة بحضور وفدي البلدين، لبحث ملفات تعزيز التعاون المشترك والقضايا الإقليمية، ثم إجراء مؤتمر صحفي مشترك.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء نواف سلام الجمهورية اللبنانية كامل الوزير

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

حالة الطقس اليوم| 5 ظواهر جوية تضرب المحافظات.. والأرصاد تحذر المواطنين
- سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الجمعة