توجيه حكومي.. إيقاف الترخيص لمعارض السيارات بالعمارات السكنية بالقاهرة

كتب : محمد نصار

03:42 م 01/12/2025

معارض السيارات

أصدرت محافظة القاهرة توجيهات للمناطق الأربع والأحياء بالعاصمة، بشأن توصيات ضبط منظومة الأنشطة المختلفة بالمناطق السكنية.

وتضمنت التوصيات والتي حصل مصراوي على نسخة منها، إيقاف إصدار الترخيص بأي معارض للسيارات أسفل العمارات السكنية.

ويأتي ذلك، وفق نص التوجيه، في إطار ضبط منظومة الأنشطة المختلفة بالمناطق السكنية.

معارض السيارات معارض السيارات بالعمارات السكنية إيقاف الترخيص لمعارض السيارات محافظة القاهرة

