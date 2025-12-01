إعلان

السيسي يهنئ منتخب الكاراتيه بعد تصدره بطولة العالم: إنجاز تاريخي

كتب : محمد أبو بكر

02:24 م 01/12/2025

الرئيس عبد الفتاح السيسي

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، منتخب مصر للكاراتيه، كبارًا ومن ذوي الاحتياجات الخاصة، بعد تصدر مصر الترتيب العام لدول العالم في بطولة العالم للكاراتيه التي استضافتها مصر مؤخرًا.

وقال الرئيس السيسي: أتوجه بالتهنئة القلبية إلى منتخب مصر للكاراتيه، كبارًا وذوي الاحتياجات الخاصة، على الإنجاز التاريخي الذي تحقق بتصدر مصر الترتيب العام لدول العالم في بطولة العالم للكاراتيه، التي استضافتها مصر مؤخرًا.

وأضاف "السيسي"، خلال منشور له عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، الاثنين: لا يقل هذا الإنجاز أهمية عما حققه منتخب مصر للسلاح، الذي توج بذهبية كأس العالم لسيف المبارزة تحت 20 سنة في هونج كونج، بعد أداء مشرف يليق بمكانة مصر وريادتها العالمية.

وتابع: أبناءنا الرياضيين يثبتون يومًا بعد يوم أن مصر قادرة على صناعة الإنجازات في شتى الميادين بعزيمتهم الصلبة و إصرارهم الدائم على حصد البطولات.

وأكمل: حفظ الله مصر وأبطالها، ووفقهم لمزيد من النجاحات والبطولات التي ترفع راية الوطن عاليًا بين الأمم.

الرئيس عبد الفتاح السيسي منتخب الكاراتيه بطولة العالم للكاراتيه

