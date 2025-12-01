انطلق صباح الاثنين، المؤتمر الصحفي للدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، بمسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، لإعلان تفاصيل النسخة ٣٢ من المسابقة العالمية للقرآن الكريم.

وبدأت فاعليات المؤتمر، بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للطفل عبدالله عبدالموجود، بعد عودته لمسابقة دولة التلاوة مرة أخرى، مكان أحد المتسابقين الذي اعتذر عن استكمال الفاعليات لظروفه الصحية.

ومن المقرر أن يعلن وزير الأوقاف، فروع المسابقة العالمية ٣٢ للقرآن الكريم، والدول المشاركة وعدد المتسابقين، وقيمة الجوائز، والشعار الجديد الذي تحمله هذه النسخة، في محاولة لتعزيز الاهتمام بتعلم وتجويد القرآن الكريم بين جميع الفئات.