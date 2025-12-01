إعلان

محطات وسطية.. أول صورة لتجزئة تذكرة أتوبيسات النقل العام بالقاهرة - خاص

كتب : محمد نصار

10:57 ص 01/12/2025

أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العامة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حصل "مصراوي" على مستند بشأن التعليمات الجديدة الخاصة بتقسيم تعريفة ركوب أتوبيسات النقل العام في محافظة القاهرة بدلًا من نظام التذكرة الموحدة الثابتة.

وتضمن المنشور، تقسيم الخطوط من البداية إلى النهاية، مع تحديد المحطات الوسطية التي يتم وفقًا لها تقسيم التذكرة من عدمه.

ونصت المستند على تقسيم تعريفة الركوب إلى تذكرة كاملة أو نصف تذكرة، لافتًا إلى أن نصف التذكرة لن يقتصر الآن على كبار السن فقط، بل سيطبق على من يستقل الأتوبيسات لأقل من نصف مسافة الخط.

وبدأت هيئة النقل العام بالقاهرة اليوم الإثنين في تطبيق نظام تجزئة تعريفة الركوب بدلًا من التذكرة الكاملة الموحدة.

c92f05a7-433f-4903-b3ef-bfadf571caf0

اقرأ أيضًا:

النقل العام تلغي التعريفة الموحدة وتعتمد سياسة الدفع حسب عدد المحطات

طقس الـ5 أيام.. تراجع حرارة وأمطار وبرودة ليلا

أبرزها مقار الأحزاب السياسية.. تعرف على الأماكن المعفاة من الضريبة العقارية

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أتوبيسات النقل العام تذاكر أتوبيسات النقل العام تقسيم التذكرة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

إيديكس 2025.. مصر تبدأ رسميًا تصنيع أجزاء من مقاتلة "رافال" محليًا- صورة
عاجل - النقل العام تلغي التعريفة الموحدة وتعتمد سياسة الدفع حسب عدد المحطات