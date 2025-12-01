حصل "مصراوي" على مستند بشأن التعليمات الجديدة الخاصة بتقسيم تعريفة ركوب أتوبيسات النقل العام في محافظة القاهرة بدلًا من نظام التذكرة الموحدة الثابتة.

وتضمن المنشور، تقسيم الخطوط من البداية إلى النهاية، مع تحديد المحطات الوسطية التي يتم وفقًا لها تقسيم التذكرة من عدمه.

ونصت المستند على تقسيم تعريفة الركوب إلى تذكرة كاملة أو نصف تذكرة، لافتًا إلى أن نصف التذكرة لن يقتصر الآن على كبار السن فقط، بل سيطبق على من يستقل الأتوبيسات لأقل من نصف مسافة الخط.

وبدأت هيئة النقل العام بالقاهرة اليوم الإثنين في تطبيق نظام تجزئة تعريفة الركوب بدلًا من التذكرة الكاملة الموحدة.

