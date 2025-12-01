إعلان

عمرو أديب: الإفراج عن الإكيلانس وسلطانجي بكفالة وضرورة كشف حقائق أزمة المياه

كتب : محمد أبو بكر

12:22 ص 01/12/2025

الإعلامي عمرو أديب

أكد الإعلامي عمرو أديب، أنه شعر بارتياح كبير عقب قرار النيابة بالإفراج عن الشابين "الإكيلانس" و"سلطانجي" بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه لكل منهما، وذلك بعد القبض عليهما أمس على خلفية نشرهما فيديو يتعلق بالمياه المعدنية.

وقال أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية MBC مصر، إن القضية تمس صحة المصريين، مشددًا على ضرورة كشف الحقائق كاملة للرأي العام، مضيفًا: "الموضوع يتعلق بصحة الناس، ولازم جهة رسمية تطلع ترد وتفند وتوضح نتائج التحليلات".

وأضاف مقدم برنامج "الحكاية"، أن الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي كمصدر أخبار موثوق أمر غير صحيح، مؤكدًا أهمية الحصول على معلومات دقيقة وموثقة من الجهات المختصة قبل نشر أي محتوى يثير الجدل.

عمرو أديب الإكيلانس سلطانجي أزمة المياه

