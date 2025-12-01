عمرو أديب يكشف التحديات التي تواجه الانتخابات خلال الإعادة -(فيديو)

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن الانتخابات أمامها عددا من التحديات في جولة الإعادة، مشددًا على أهمية نزول الناس للانتخابات.

وطالب أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، لابد من اتخاذ جميع الاحتياطات حتى لا يتكرر ما حدث في المرحلة الأولى مرة أخرى خلال جولة الإعادة بالانتخابات، وأن يأخذ المندوبين محاضر اللجان الفرعية.

وأكد أديب أن كل ما يهمه في هذه الانتخابات هو أن يكون المواطن مطمئنا جدا إلى المجلس المقبل وأنه جاء حقا وصدقا.

وأشار إلى أن المواطن لم يكن مهتما بالانتخابات وأن اهتمامه بها جاء بعد الحديث عن وجود طعون في المرحلة الأولى، مشدداً على أنه لا يطعن في الانتخابات وإنما يتناول ما أقرته محكمة مصرية والهيئة الوطنية للانتخابات التي أكدت أن 70% من دوائر الانتخابات في المرحلة الأولى باطلة ويجب إعادتها.