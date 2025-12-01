إعلان

عمرو أديب يكشف التحديات التي تواجه الانتخابات خلال الإعادة -(فيديو)

كتب : محمد شاكر

12:05 ص 01/12/2025

عمرو أديب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن الانتخابات أمامها عددا من التحديات في جولة الإعادة، مشددًا على أهمية نزول الناس للانتخابات.

وطالب أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، لابد من اتخاذ جميع الاحتياطات حتى لا يتكرر ما حدث في المرحلة الأولى مرة أخرى خلال جولة الإعادة بالانتخابات، وأن يأخذ المندوبين محاضر اللجان الفرعية.

وأكد أديب أن كل ما يهمه في هذه الانتخابات هو أن يكون المواطن مطمئنا جدا إلى المجلس المقبل وأنه جاء حقا وصدقا.

وأشار إلى أن المواطن لم يكن مهتما بالانتخابات وأن اهتمامه بها جاء بعد الحديث عن وجود طعون في المرحلة الأولى، مشدداً على أنه لا يطعن في الانتخابات وإنما يتناول ما أقرته محكمة مصرية والهيئة الوطنية للانتخابات التي أكدت أن 70% من دوائر الانتخابات في المرحلة الأولى باطلة ويجب إعادتها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عمرو أديب انتخابات مجلس النواب إعادة انتخابات النواب

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - النقل العام تلغي التعريفة الموحدة وتعتمد سياسة الدفع حسب عدد المحطات
بعد أزمة "المياه المعدنية".. رسالة رئيس "سلامة الغذاء" للمصريين