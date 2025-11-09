أكد الكاتب والمفكر حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، أن المدن المصرية الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية وأسوان لم تكن ضمن أهداف إسرائيل العسكرية خلال حرب يونيو 1967 أو حرب الاستنزاف التي تلتها.

وأوضح "النمنم"، في اتصال هاتفي مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، أن وقف إطلاق النار تم في الثامن من يونيو عام 1967، مشيرًا إلى أن ما تلا ذلك كان مرحلة إعادة التنظيم ومحاولات مصرية لاستعادة سيناء ضمن شروط معينة، دون أن تكون هناك نية معلنة من الجانب الإسرائيلي لتوسيع نطاق العمليات الحربية.

وقال: "القاهرة والإسكندرية لم تكونا مستهدفتين في أي مرحلة من مراحل الحرب، وكانت خطوط حمراء بالنسبة لإسرائيل، حتى أن موشيه ديان صرح بأن المصريين كانوا سيقضون على القوات الإسرائيلية لو تقدمت إلى شط القناة، ولذلك هذه الرواية لم ترد في أي وثيقة أو شهادة رسمية."

وأضاف، أن وثائق حرب 67 وشهادات القادة الإسرائيليين وتقارير القوات المسلحة المصرية لا تتضمن أي إشارة لمثل هذه الرواية، موضحًا أنه سمع هذه المقولة لأول مرة مؤخرًا ولا يعرف مصدرها، مؤكدًا أهمية الاعتماد على الوثائق التاريخية الموثقة وليس على الروايات المتداولة شفهيًا.

وتابع: "أنا لما بنفي هذه الواقعة لا يعني أننا نتحدث عن الجزائر وشعبها فنحن نكن لها والدفاع عن الداخل المصري كان دائما مهمة وطنية 100% مهمة الشعب المصري والقوات المسلحة والشرطة المصرية والدولة المصرية".