مدبولي: مصر تتصدر القارة الإفريقية في جودة خدمات الإنترنت

استعدادًا لرمضان.. وزير التموين يعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة توافر السلع

شريف عامر: أنا رجعي ولا أستخدم الذكاء الاصطناعي إلا في هذا الأمر

أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال كلمته في القمة العالمية لصناعة التعهيد، أن مصر تتصدر القارة الإفريقية في جودة خدمات الإنترنت للعام الخامس على التوالى.

وأضاف مدبولي، أنه تم توفير 60 ألف فرصة عمل في مجال تكنولوجيا المعلومات، كما توقع توفير 70 ألف فرصة عمل من خلال التعاقدات مع 55 شركة عالمية بمجال تكنولوجيا المعلومات.

وقال رئيس مجلس الوزراء، إن مصر عملت خلال السنوات الأخيرة على تنفيذ رؤية شاملة تقوم على ثلاثة محاور رئيسية: تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز جاهزية البنية التحتية، وتنمية رأس المال البشري، موضحًا أن هذه المحاور تمثل الأساس الذي تستند إليه جميع خطط الإصلاح والاستثمار التي تنفذها الحكومة.

وأشار مدبولي إلى أن الأوضاع الاقتصادية العالمية خلال الأعوام الماضية أثرت على معظم الدول، ومصر لم تكن استثناء من ذلك بحكم ارتباطها بالاقتصاد الدولي، إلا أن الحكومة ظلت ملتزمة في كل مرحلة بتعزيز الاستقرار الاقتصادي وترسيخ مبادئ الشفافية وبناء الثقة في مختلف القطاعات.

اقرأ أيضًا:

صور.. مصادرة عدد من مركبات التوك توك بالقاهرة تنفيذًا لقرار حظر السير

مراسلة "القاهرة الإخبارية": جيش الاحتلال يضلل التغطية الإعلامية لغزة