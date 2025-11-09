محافظ الإسكندرية: اكتمال الاستعدادات لانطلاق انتخابات النواب

أكد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اكتمال جميع التحضيرات لانطلاق المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب غدًا، مشيرًا إلى أن هذا الاستعداد يأتي ثمرة للتنسيق الكامل بين كل الجهات المعنية.

وقال المحافظ خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" على قناة الحياة: "لقد عملنا يدًا بيد مع وزارات الداخلية، والتربية والتعليم، والصحة، والمرافق لضمان نجاح هذا الاستحقاق الوطني".

وأضاف محافظ الإسكندرية أن الهدف الأساسي من هذا التنسيق الشامل هو تذليل كل العقبات أمام الناخبين، مؤكدًا أن الأولوية هي توفير أجواء منظمة وآمنة تليق بالمواطن المصري.

وأشار الفريق أحمد خالد إلى حالة الجاهزية الميدانية الشاملة التي تعيشها المحافظة منذ الليلة السابقة للانتخابات، موضحًا أن جميع الأجهزة التنفيذية موجودة على الأرض.

وأكد أن "غرفة عمليات المحافظة تعمل على أعلى مستوى، وتربط كل الجهات الخدمية لمتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة".

اقرأ أيضًا:

صور.. مصادرة عدد من مركبات التوك توك بالقاهرة تنفيذًا لقرار حظر السير

مراسلة "القاهرة الإخبارية": جيش الاحتلال يضلل التغطية الإعلامية لغزة