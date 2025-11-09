أكد وزير العمل محمد جبران في تصريحات اليوم الأحد، استمرار تنفيذ الاختبارات الفنية والمقابلات الشخصية للشباب المتقدمين للحصول على منح تدريب مجانية جديدة مقدمة من الوزارة ،وذلك في معهد الساليزيان " الدون بوسكو الإيطالي" بالقاهرة، في إطار التعاون المثمر بين وزارة العمل والمعهد لدعم وتأهيل الكوادر المصرية الشابة وفقاً للمعايير الدولية الحديثة، حيث يحصل الخريجين على شهادات معتمدة من الوزارة والمعهد والقنصلية الإيطالية.

وأوضح الوزير أن إجمالي عدد المتقدمين خلال اسبوعين فقط بلغ 240 شاباً وفتاة، نجح منهم 200 متدرب في اجتياز الاختبارات،تمهيداً للحصول على 20 دورة تدريبية متخصصة تشمل مجالات:التركيبات الكهربائية، التحكم الآلي، برمجة الـArduino، الرسم الهندسي باستخدام SolidWorks، تصميم الجرافيك، تشغيل ماكينات CNC (خراطة وفريزا)، إضافة إلى تخصصات قطاعات السيارات، والكهرباء، واللحام، والميكانيكا والخراطة،والخياطة، والصيانة العامة.

وأشار الوزير إلى أن هذا التعاون مع معهد الدون بوسكو يأتي في إطار رؤية الدولة المصرية لتعزيز التعليم الفني والتدريب المهني، وربط مخرجات التدريب باحتياجات سوق العمل المحلي والدولي، مؤكدًا حرص الوزارة على توسيع قاعدة الاستفادة من هذه البرامج النوعية التي ترفع من كفاءة الشباب وتؤهلهم لفرص تشغيل لائقة داخل مصر وخارجها.

