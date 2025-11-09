القاهرة- أ ش أ:

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تكثيف أنشطة مبادرة مركز البحوث الزراعية، لتفعيل المراكز الإرشادية على مستوى الجمهورية، بتنفيذ 2350 نشاطا إرشاديا متنوعا، خلال أكتوبر الماضي، كما نجحت في تقديم خدمات الدعم الفني لما يزيد على 61 ألف مزارع على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور ياسر الحيمري مدير معهد بحوث الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية المنسق العام للأنشطة الإرشادية والتدريبية بمركز البحوث الزراعية، إن ذلك يأتي في ضوء التوجيهات المستمرة من علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة التواجد الميداني الدائم ودعم المزارعين في مواقع الإنتاج، وبناءً على تعليمات الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، وبتنسيق مشترك بين قطاعي الإرشاد الزراعي واستصلاح الأراضي ومديريات الزراعة بالمحافظات.

وأضاف أن خبراء مركز البحوث الزراعية نفذوا 2350 نشاطا إرشاديا متنوعا ما بين ندوات وحلقات نقاشية وزيارات حقلية داخل نطاق المراكز الإرشادية ومراقبات استصلاح الأراضي، استفاد منها أكثر من 61 ألفا و400 مزارع على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن تلك الأنشطة شملت جميع مجالات الإنتاج الزراعي، حيث تناولت المحاصيل الحقلية الاستراتيجية مثل القطن، الأرز، دوار الشمس، فول الصويا، البصل، القمح، قصب السكر، وبنجر السكر، كما تضمنت الأنشطة محاصيل البساتين مثل الموالح، الرمان، المانجو، نخيل البلح، الزيتون، بالإضافة إلى النباتات الطبية والعطرية، ومحاصيل الخضر المختلفة مثل الخيار، القلقاس، البطاطس، الثوم، الفاصوليا، البطاطا، الفراولة، الطماطم، والبسلة.

وأشار إلى أنه تم خلال الندوات والزيارات توعية المزارعين بالتوصيات الفنية السليمة، والممارسات الزراعية الجيدة، لرفع الإنتاج كماً ونوعاً، مع التركيز على عمليات ما بعد الحصاد وطرق المكافحة المتكاملة للآفات والأمراض، وترشيد استخدام مياه الري وتحقيق أقصى استفادة من وحدتي الأرض والمياه، وكذلك الترشيد في استخدام الأسمدة والمبيدات.

وأكد الحيمري، أن الأنشطة ركزت على توعية المزارعين بآثار التغيرات المناخية على المحاصيل والإنتاج الحيواني والداجني، وسبل التعامل مع الموجات الحرارية والتقلبات الجوية الحادة، من خلال تطبيق التوصيات الفنية للحماية وتقليل الخسائر الناتجة عنها.. لافتا إلى أنها شملت تقديم إرشادات متخصصة في الرعاية الصحية للحيوان والدواجن، والتغذية السليمة، وطرق التربية الحديثة، إضافة إلى التوعية بالأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان ووسائل الوقاية منها.

ولفت إلى أن الفعاليات تضمنت أيضا عددا من الندوات الخاصة بتدوير المخلفات الزراعية للحفاظ على البيئة، وإنتاج البيوجاز وتحقيق أعلى استفادة ممكنة من المخلفات، كما تم تنظيم ندوات لتنمية المهارات الحياتية للمرأة والشباب الريفي في مجالات التصنيع الغذائي، والصحة الإنجابية، والثقافة السكانية، والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، إلى جانب التسويق الإلكتروني للمنتجات الزراعية، دعمًا لجهود الدولة في تنمية المجتمعات الريفية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وشارك في تنفيذ فعاليات هذه الأنشطة نخبة من خبراء مركز البحوث الزراعية من مختلف التخصصات، خاصة من معاهد بحوث الإرشاد الزراعي، المحاصيل الحقلية، البساتين، القطن، وقاية النباتات، أمراض النباتات، الاقتصاد الزراعي، الإنتاج الحيواني، صحة الحيوان، الأراضي والمياه والبيئة، الهندسة الزراعية، وتكنولوجيا الأغذية، إضافة إلى المعامل المركزية المتخصصة مثل معمل نخيل البلح والزراعة العضوية، بجانب العاملين الإرشاديين بالإدارة المركزية للإرشاد الزراعي ومديريات الزراعة بالمحافظات ومراقبات استصلاح الأراضي.