8 عربات بطول 200 متر.. ننشر صور أول قطار فيلارو سريع في مصر

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ونائبه للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، الفريق كامل الوزير؛ و"رونلد بوش"، رئيس شركة سيمنز العالمية، لتفقد أول قطار كهربائي سريع "فيلارو" وصل من ضمن القطارات السريعة التي ستعمل على خطوط شبكة القطار الكهربائي السريع.

واستمع الدكتور مصطفى مدبولي لشرح من اللواء طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، حول إمكانيات هذا القطار وميزاته، وعدد القطارات المخصصة لشبكة القطار الكهربائي السريع بخطوطها الثلاثة، مشيرًا إلى أن القطار يتكون من 8 عربات متصلة، بطول 200 متر، تسع لـ479 راكبًا، جميعهم جالسون، والعربات مجهزة بمقاعد عائلية وطاولات، ومخارج كهرباء وUSB.

وقال اللواء طارق جويلي: تم تخصيص مقاعد خاصة لذوي الهمم مزودة بأحزمة أمان، بالإضافة إلى 10 دورات مياه بمواصفات قياسية، ودورة مياه واحدة مخصصة لذوي الهمم، وأماكن مخصصة لتخزين الأمتعة، كما أن القطارات مزودة بخدمة الـ "واي فاي"، وشاشات داخل العربات لعرض معلومات الرحلة، بالإضافة إلى كاميرات للمراقبة، ومعدات للطوارئ لتوفير أعلى مستويات الأمان والراحة للراكب.

ويشتمل القطار على العربة الأولى، الدرجة الفاخرة وبها (45 مقعدا، و4 شاشات عرض: "شاشة عرض مزدوجة في الكابينة - شاشة عرض بمدخل الركاب - 2 شاشة عرض خارجية"- 5 كاميرات للمراقبة "داخل كابينة السائق – وصالون الركاب ومداخل العربة")، والعربة الثانية الدرجة الفاخرة وبها (عدد 54 مقعدا – عدد 4 شاشات عرض: "2 شاشة عرض مزدوجة - شاشة عرض بمدخل الركاب – 2 شاشة عرض خارجية" – وعدد 4 كاميرات مراقبة بصالون الركاب ومداخل العربة - عدد 2 تواليت).

أما العربة الثالثة فمخصصة لدرجة رجال الأعمال، وبها (عدد 34 مقعدا بالاضافة إلى 8 مقاعد بالمطعم – وعدد 7 شاشات عرض "شاشة عرض مزدوجة في الكابينة – 2 شاشة عرض بمدخل الركاب – 4 شاشات عرض خارجية" – وعدد 7 كاميرات للمراقبة "صالون الركاب ومداخل العربة" - عدد 2 تواليت).

كما أن العربة الرابعة لدرجة رجال الأعمال أيضا وبها عدد 58 مقعدا، بالإضافة إلى 2 مقعد لذوي الهمم – عدد 4 شاشات عرض "شاشة عرض مزدوجة في الكابينه – 1 شاشة عرض بمدخل الركاب – 2 شاشة عرض خارجية" – عدد 5 كاميرات للمراقبة "صالون الركاب ومداخل العربة" - عدد 1 تواليت).