مدير تعليم القاهرة تتفقد مدارس البساتين والخليفة: انضباط كامل

كتب : أحمد الجندي

01:05 م 09/11/2025
    مدارس البساتين
كتب- أحمد الجندي:
قامت الدكتورة همت إسماعيل أبوكيلة، وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الأحد الموافق 9 نوفمبر 2025، بجولة تفقدية شملت عددًا من مدارس إدارتي البساتين والخليفة التعليمية، لمتابعة سير العملية التعليمية وانضباط اليوم الدراسي.

استهلت الجولة بزيارة إدارة البساتين التعليمية، حيث كان في استقبالها الأستاذ محمد مصطفى، مدير عام الإدارة، ومديرو المدارس.

زارت "أبوكيلة" مدرسة مصطفى كامل الإعدادية المشتركة، حيث حضرت طابور الصباح وأبدت إعجابها بحسن التنظيم والانضباط، كما تابعت الفصول الدراسية، معامل العلوم، والأنشطة المختلفة، وأشادت بمبادرات المدرسة مثل استخدام الغياب الإلكتروني عبر ID، وإعادة تدوير الخشب لصناعة الكراسي وسلال القمامة.

كما اطلعت على التقييمات ونتائج شهر أكتوبر وسجلات الطلاب الضعاف في القراءة والكتابة، مشيدة بجهود المعلمين ومدير المدرسة.
بعدها، زارت أبوكيلة مدرسة مصطفى كامل الابتدائية المشتركة وتفاعلت مع الطلاب داخل الفصول، مؤكدة على متابعة أداء الطلاب وتصحيح كراسات التقييمات أولًا بأول لتحقيق أقصى استفادة من العملية التعليمية.

وفي ختام زيارتها لإدارة البساتين، تابعت مدرسة أسماء الثانوية بنات، مشددة على انتظام الطالبات، استيفاء التقييمات الشهرية، ودخول الصف الأول الثانوي على المنصة الإلكترونية "كيريو" لتعليم البرمجة والذكاء الاصطناعي.

ثم استكملت الجولة في إدارة الخليفة التعليمية، حيث كان في استقبالها الدكتورة دعاء رأفت، مدير عام الإدارة، وزارت مدرسة السيدة سكينة الابتدائية لمتابعة دفاتر الغياب والدرجات، مؤكدة على الالتزام بالحضور والانضباط.

كما زارت مدرسة السادات للتربية الفكرية، حيث تابعت انتظام الطلاب داخل الفصول، تفقدت صالة الألعاب الرياضية، وشاركت الطلبة ممارسة الأنشطة الرياضية، وأشادت بالجهود المبذولة في دمج ذوي الهمم وتوفير بيئة تعليمية إنسانية، وقدّم أحد الطلاب باقة ورد تعبيرًا عن شكره وتقديره، في لفتة إنسانية نالت إعجاب الجميع.

وفي ختام الجولة، أكدت الدكتورة همت أبوكيلة أن الهدف من المتابعة الميدانية هو تحقيق تعليم حقيقي وانضباط كامل داخل كل مدرسة، مشيدة بجهود قيادات الإدارات ومعلميها في دعم مسيرة تطوير التعليم بالقاهرة.

