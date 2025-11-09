إعلان

بث مباشر.. مدبولي يفتتح الدورة السادسة لمعرض النقل الذكي واللوجستيات والصناعة

كتب- أحمد السعداوي:

10:36 ص 09/11/2025
تصوير- هاني رجب:

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، نيابةً عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فعاليات الدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة، بمشاركة عدد كبير من الوزراء والمسؤولين، إلى جانب ممثلين عن كبريات الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في مجالات: النقل، والبنية التحتية، والتكنولوجيا الذكية.

ويستعرض المعرض أحدث التقنيات والحلول المبتكرة في مجالات النقل الجماعي واللوجستيات والتحول الرقمي، ضمن جهود الدولة لتعزيز منظومة النقل الذكي ودعم خطط التنمية المستدامة في مصر.

الدكتور مصطفى مدبولي اللوجستيات والصناعة الرئيس عبد الفتاح السيسي

