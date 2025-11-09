تصوير- هاني رجب:

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، نيابةً عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فعاليات الدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة، بمشاركة عدد كبير من الوزراء والمسؤولين، إلى جانب ممثلين عن كبريات الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في مجالات: النقل، والبنية التحتية، والتكنولوجيا الذكية.

ويستعرض المعرض أحدث التقنيات والحلول المبتكرة في مجالات النقل الجماعي واللوجستيات والتحول الرقمي، ضمن جهود الدولة لتعزيز منظومة النقل الذكي ودعم خطط التنمية المستدامة في مصر.