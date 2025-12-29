الصحة: 14.1 مليون خدمة طبية بمنشآت أسيوط خلال 2025

أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم 14 مليونًا و100 ألف خدمة طبية في مستشفيات ومراكز الرعاية الأولية بمحافظة أسيوط، خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2025.

ووفق بيان اليوم، يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وفي إطار رؤية «مصر 2030» لتعزيز الرعاية الصحية الشاملة.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن المستشفيات قدمت 9 ملايين و368 ألفًا و423 خدمة، شملت الاستقبال والطوارئ والرعايات والحضانات والعيادات، إلى جانب 7876 خدمة تشخيص عن بُعد، و250 ألف خدمة عبر القوافل الطبية في المناطق النائية، مع تفعيل غرف المشورة الأسرية بجميع المستشفيات.

وشهدت المحافظة تطويرًا شاملاً، شمل رفع كفاءة 5 مستشفيات مركزية (حميات أسيوط، صدر أسيوط، ديروط، منفلوط، والغنايم)، وإضافة 34 سرير رعاية مركزة، وإنشاء وحدات رعاية أطفال (20 سريرًا)، وتطوير أقسام الأشعة والعلاج الطبيعي. كما أُضيفت تخصصات جديدة مثل التغذية العلاجية، جراحة الوجه والفكين، الأوعية الدموية، الأورام، المناظير، والسمعيات في مستشفيي الإيمان العام وأسيوط العام.

وتم تجهيز وحدات غسيل كلوي (42 سريرًا و5 رعايات)، وافتتاح عنايات مركزة للأطفال في مستشفيي حميات وصدر أسيوط، وافتتاح مستشفيي منفلوط النموذجي وأورام ديروط. كما استُحدثت وحدتا رعايات وحضانات في مستشفيي أسيوط العام والنساء والولادة، وشُغّلت خدمات الماموجرام وغسيل كلوي الأطفال وعيادات القلب في منفلوط وأورام ديروط.

وأُدخلت أحدث الأجهزة، مثل جهاز رسم الشبكية بمستشفى الرمد، وأجهزة الأشعة المقطعية في مستشفيات حميات أسيوط والشامية ومنفلوط. كما طُورت الرعايات والعلاج الطبيعي ومكافحة العدوى في مستشفيي الصدر والحميات، وأُضيفت تخصصات وأسرة رعاية في منفلوط وأورام ديروط، وافتُتحت عيادات صحة الرئة والدرن، مع تحديث ماكينات الغسيل الكلوي والمعامل المركزية.

أما مراكز ووحدات الرعاية الأساسية، فقدمت 4 ملايين و731 ألفًا و282 خدمة، شملت العيادات والمبادرات والأسنان وتنظيم الأسرة. وتم ميكنة مراكز الوقاية من السعار والتطعيمات، واعتماد 7 وحدات صحية من هيئة الاعتماد والرقابة (وجاري تجهيز 7 أخرى)، وتطوير 13 وحدة تعمل 24 ساعة، وتفعيل 231 وحدة تعمل 12 ساعة، وبدء المرحلة الثانية لتجهيز 134 وحدة بأحدث التجهيزات، مع تفعيل غرف المشورة الأسرية.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد زين، وكيل الوزارة بأسيوط، تفوق المحافظة وطنيًا بحصولها على المركز الأول في حملة «من بدري أمان»، وإدارة النفايات الخطرة، ومراقبة الأغذية، والمركز الثالث في إنهاء قوائم الانتظار بمستشفى الرمد.

كما حصل مستشفى الرمد على المركزين الأول والثاني في الحقن والمياه البيضاء، واعتمد قسم الصيدلة الإكلينيكية بمستشفى الإيمان كمركز تميز بريطاني في مقاومة مضادات الميكروبات، مع تفعيل ترشيد استخدام المضادات الحيوية.

وأشار «زين» إلى أهمية التعليم الطبي المستمر، من خلال مؤتمرات ودورات تدريبية بالتعاون مع أكاديمية الأميرة فاطمة، وتعاقدات جديدة مع أعضاء هيئة تدريس جامعة أسيوط لتبادل الخبرات. كما كثفت المديرية الحملات على 2229 منشأة طبية غير حكومية وعلى المنشآت الغذائية لحماية الصحة العامة.

وتواصل المديرية متابعة المشروعات الجارية، مثل مستشفى ديروط المركزي (استعدادًا للافتتاح)، وإنشاء مستشفيي ساحل سليم وأبنوب، لضمان استمرار التوسع في تقديم رعاية صحية متميزة لجميع أهالي المحافظة.