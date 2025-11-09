اليوم.. التشغيل التجريبي لمونوريل شرق النيل بدون ركاب

كتب- محمد نصار:

تفتتح وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، اليوم الأحد، التشغيل التجريبي لمونوريل شرق النيل بدون ركاب، وذلك بالتزامن مع انطلاق معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر الجاري.

ويعتبر مونوريل شرق النيل، وسيلة نقل عصرية وآمنة وذات كفاءة عالية تتناسب مع احتياجات المواطنين، كما أنه صديق للبيئة حيث يعمل بالكهرباء ويتميز بمعدل استهلاك أقل بنسبة 30% من وسائل الجر السككي الكهربائي الأخرى مما يقلل نسبة الانبعاثات الضارة بالإضافة إلى تقليل الضوضاء نظرًا لحركة القطارات على عجلات مطاطية.

ويعمل المونوريل على تخفيض معدلات التلوث البيئي وتخفيف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، ‏وتجذب الركاب لاستخدامها ‏بدلًا من السيارات الخاصة لتقليل استهلاك الوقود والمحروقات.